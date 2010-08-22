شهرکرد میزبان پنجمین جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی است

حبیب‌الله توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی از سال 1385 تاکنون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تصدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و استانداری چهارمحال و بختیاری همزمان با دهه کرامت و ولایت در شهرکرد برگزار می‌شود.

وی افزود: استقبال بی‌نظیر هنرمندان به ویژه جوانان مستعد و خوش قریحه کشور از جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) نشان از موفقیت این جشنواره در شناساندن سیره رضوی(ع) به عموم مردم به ویژه نسل جوان و قشر هنرمند دارد.

توفیقی اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و گفت: این جشنواره با اهدافی همچون ایجاد زمینه برای ارتباط هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان با فضایل معنوی و زیارت، شناخت نخبگان فرهنگی و هنری نوجوان، تقویت باورهای مذهبی و دینی در نوجوانان، ایجاد زمینه تفکر و تدبر در امام‌شناسی و ویژگی‌های شخصیتی حضرت رضا(ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون افزون بر 200 اثر در قالب شعر، داستان کوتاه و قطعه ادبی به این دبیرخانه رسیده است.

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی گفت: این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه اطهار(ع) به ویژه امام رضا(ع)، گرامیداشت تولید کنندگان آثار برتر در زمینه سیره و شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده‌تر این آثار برگزار شده است.

وی تصریح کرد: تمامی شاعران و نویسندگان می‌توانند آثار خود را در قالب شعر، داستان کوتاه و قطعه ادبی و با موضوع امام رضا(ع)، سیره فرهنگی امام رضا(ع)، همت مضاعف و کار مضاعف تا 20 شهریور به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

توفیقی اذعان داشت: آثار در سه مقطع سنی کودک پنج تا 12 سال، نوجوان 12 تا 18 سال و بزرگسال 18 سال به بالا تفکیک شده و هر هنرمند می‌تواند حداکثر سه اثر در قالب‌های مختلف ارسال کند.

وی زمان برگزاری جشنواره را 18 مهر اعلام کرد و گفت: آثار برگزیده این دوره از جشنواره نیز همچون سال‌های گذشته در قالب کتاب چاپ و در مراسم اختتامیه توزیع و نیز برای صاحبان آثار ارسال خواهد شد.

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی خاطرنشان کرد: کتاب‌های چاپ شده از مجموعه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی در طول چهار سال گذشته سرشار از عشق و ارادت هنرمندان عرصه شعر و ادبیات به امام رضا(ع) و خاندان نبوت است و در این راستا همکاری هنرمندان با دبیرخانه دائمی جشنواره ستودنی است.