نگاه فصلی چالش اصلی برنامه های اوقات فراغت است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی شامگاه شنبه و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر نگاه به برنامه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان مقطعی و فصلی است که این روند مهمترین چالش در پیش روی برنامه ریزی برای این حوزه مهم به شمار می رود.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فرغت و تدوین برنامه های جامع نباید فقط مربوط به فصل تابستان باشد، لازم است که دستگاه ها و سازمانهای دولتی متولی امر برای فرهنگ سازی در این حوزه که جوان در سایر فصول سال هم وقت های آزادی دارد و این اوقات هم باید غنی سازی شود، برنامه ریزی نمایند.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان بیان داشت: عدم طراحی برنامه های کاربردی و مورد نیاز جوانان و نوجوانان، فقدان نگاه تخصصی و ویژه به به برنامه های این حوزه، فقدان مکانیزم بررسی و نظرسنجی در راستای میزان اثر بخشی برنامه ها و فقدان نگاه جنسیتی به برنامه های اوقات فراغت از جمله دیگر مشکلات این حوزه است که باید مورد توجه و عنایت بیشتر متولیان و برگزار کنندگان این برنامه ها قرار گیرد.

احمدی در ادامه با اشاره به وضعیت برگزاری برنامه های اوقات فراغت در سال جاری نسبت به سال گذشته، افزود: در سال گذشته در استان کردستان 410 پایگاه توسط سازمانها و دستگاه های دولتی و بخشهای غیردولتی در راستای غنی سازی برنامه های اوقات فراغت برپا شده بود که این میزان در سال جاری به بیش از 786 پایگاه افزایش پیدا کرده است.

وی در پایان گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته و با مقایسه آمارهای اعلامی از سوی دستگاه ها و سازمانهای متولی اوقات فراغت میزان مشارکت جوانان و نوجوانان استان کردستان در برنامه های سال جاری در مقایسه با سال گذشته بیش از 15 درصد رشد داشته است.

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان همچنین وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی و تملک دارایی های سال 89 استان و همچنین وضعیت برگزاری برنامه های اوقات فراغت و ازدواج جوانان مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

