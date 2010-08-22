موسی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بحران آب در مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند اظهار داشت: برخی مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند به واقع از بحران کمبود آب رنج می برند.

این مسئول در تشریح کارکردهای مقابله با این بحران عنوان کرد: برای مقابله با این بحران بخشداری مرکزی و جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از طریق خرید لوله جهت ایجاد سامانه های هدایتگر آب زراعی به اراضی کشاورزی مبادرت به واگذاری آن به کشاورزان کرد.

وی از واگذاری 10 هزار متر لوله به کشاورزان بخش مرکزی دماوند خبر داد و گفت: این سامانه های هدایتگر آب با هماهنگی اعضای شورای شهر یا شورایاران به کشاورزان واگذار و بخشداری هزینه های مالی آن را تقبل کرد.

بهرامی ادامه داد: علاوه بر آب کشاورزی بخشی از آب قابل شرب موجود در چشمه های محلی توسط لوله های مذکور جهت مصرف شرب به خانه های مناطق روستایی مواجه با معضل کمبود آب نوشیدینی هدایت و تخصیص یافت.

گرمابه های عمومی هزینه های هنگفتی را به دنبال دارد

بخشدار بخش مرکزی دماوند ضمن توصیه به اهالی روستایی جهت استفاده از گرمابه های شخصی خاطرنشان کرد: در حال حاضر استفاده از گرمابه های خانگی برای اهالی مناطق روستایی مناسبتر است.

این مسئول بیان داشت: استفاده از گرمابه های شخصی مستقر در خانه علاوه بر بالا بردن سطح بهداشت می تواند از هزینه های هنگفت جاری تعمیر و نگهداری این اماکن عمومی جلوگیری کند.