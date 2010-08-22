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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۲۵

100 اثر تاریخی آذربایجان شرقی تعیین حریم می شوند

100 اثر تاریخی آذربایجان شرقی تعیین حریم می شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: با توجه به اهمیت حفظ حریم آثار تاریخی، برنامه ریزی برای تعیین حریم 100 اثر تاریخی در سال جاری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی شامگاه شنبه در بازدید از مجموعه علمی و تاریخی ربع رشیدی، تعیین حریم 100 اثر تاریخی را از جمله مواردی برشمرد که در دستور کار سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی برای سال جاری قرار گرفته است.

وی با اشاره به توجه ویژه به موضوع تعیین حریم آثار تاریخی خاطرنشان کرد: تاکنون 40 اثر دراستان آذربایجان شرقی تعیین حریم شده است و برنامه ریزی برای تعیین حریم یکصد اثر تاریخی در سال جاری نشان دهنده حرکت پرشتابی است که برای حفاظت و صیانت آثار تاریخی به عنوان یک لایه اضافی حمایتی در دستور کار داریم.

رئیس شورای ثبت آثار استان همچنین گفت: آثاری که تعیین حریم نشده اند نیز در شرایط حفاظتی تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هستند.

وی یادآور شد: از سال 1310 همزمان با تصویب قانون میراث فرهنگی تا سال 1388 در نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی در حدود هزار و 800 اثر فرهنگی و تاریخی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1137839

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