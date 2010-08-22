100 اثر تاریخی آذربایجان شرقی تعیین حریم می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی شامگاه شنبه در بازدید از مجموعه علمی و تاریخی ربع رشیدی، تعیین حریم 100 اثر تاریخی را از جمله مواردی برشمرد که در دستور کار سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی برای سال جاری قرار گرفته است.

وی با اشاره به توجه ویژه به موضوع تعیین حریم آثار تاریخی خاطرنشان کرد: تاکنون 40 اثر دراستان آذربایجان شرقی تعیین حریم شده است و برنامه ریزی برای تعیین حریم یکصد اثر تاریخی در سال جاری نشان دهنده حرکت پرشتابی است که برای حفاظت و صیانت آثار تاریخی به عنوان یک لایه اضافی حمایتی در دستور کار داریم.

رئیس شورای ثبت آثار استان همچنین گفت: آثاری که تعیین حریم نشده اند نیز در شرایط حفاظتی تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هستند.

وی یادآور شد: از سال 1310 همزمان با تصویب قانون میراث فرهنگی تا سال 1388 در نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی در حدود هزار و 800 اثر فرهنگی و تاریخی به ثبت رسیده است.