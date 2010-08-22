داریوش رضوانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این جشنواره با هدف ایجاد بستر مناسب برای تولید آثار هنری در حوزه موسیقی منطبق با فرامین اسلام و فرهنگ و آداب و رسوم بومی چهارمحال و بختیاری نیمه اول آبان در شهرکرد برگزار می‌شود.

وی افزود: تمام گروه‌های هنری می‌توانند آثار تولیدی خود را در دو بخش مسابقه و جشنواره تا 15 مهر به دبیرخانه جشنواره واقع در شهرکرد، میرآباد غربی، مجتمع فرهنگی و هنری مهرارسال کنند.

رضوانی تصریح کرد: گروه‌های شرکت کننده در مسابقه باید حداکثر پنج نفر بوده و در بخش تکنوازی نیز هنرمندان می‌توانند آثار تولیدی خود را با سازهای مضرابی، کششی، کوبه‌ای و بادی ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم ارسال فرم شرکت در جشنواره به همراه آثار اظهار داشت: اشعار در صورت دارا بودن گویش محلی باید همراه با ترجمه ارسال شوند.

وی تأکید کرد: موسیقی محلی یکی از قوی‌ترین ابزار زنده نگه داشتن سنت‌های بومی از منطقه بوده و موسیقی محلی بختیاری سرشار از حماسه و روحیه میهن پرستی این قوم است.

رضوانی خاطرنشان کرد: این جشنواره با همکاری انجمن موسیقی شهرستان شهرکرد و با رویکرد سال همت و کار مضاعف در دو بخش محلی و سنتی برگزار خواهد شد.

وی افزود: حمایت از موسیقی سنتی، هنرمندان را با آداب و رسوم، زبان و تفکرات مردم مناطق مختلف آشنا می‌کند.

رضوانی حمایت از موسیقی سنتی را زنده کردن سنت‌هاست دانست و گفت: رسالت مهم موسیقی‌دانان این است که موسیقی اصیل ایران را تقویت کنند.

وی با بیان اینکه هنرمندان باید با استفاده از موسیقی راه تعالی انسان را نشان دهند، تصریح کرد: هنرمندان باید با تلاش در زمینه ارتقای سطح کیفی موسیقی اصیل ایرانی در مقابل تهاجم فرهنگ غرب که به دنبال از بین بردن فرهنگ غنی ایران است؛ مقاومت کنند.

رضوانی تقویت و توجه به موسیقی را از عوامل مبارزه با فرهنگ منحط غرب دانست و افزود: برهمین اساس تمام هنرمندان باید از این فرصت در راستای ارتقای سطح کیفی موسیقی ایران استفاده کنند.