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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

تا پایان خرداد 89/

598 کیلومتر خط انتقال گاز در آذربایجان شرقی اجرا شد

598 کیلومتر خط انتقال گاز در آذربایجان شرقی اجرا شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: تا پایان خرداد امسال، 598 کیلومتر خط انتقال در این استان اجرا شده است.

مجتبی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای خطوط انتقال گاز در آذربایجان شرقی در مقایسه با مرداد سال 85 که 421 کیلومتر بود، افزایش 42 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: تزریق گاز خطوط انتقال نیز در خرداد امسال به 596کیلومتر رسید که در مقایسه با رقم 75 کیلومتری مرداد سال 85 با رشد 694 درصدی مواجه بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه هم‌اکنون 56 شهر و 794 روستای آذربایجان شرقی زیرپوشش گاز طبیعی قرار دارند، شبکه گاز احداث شده در این استان از ابتدای فعالیت تا تیر امسال را 11 هزار و 623 کیلومتر، خط انتقال ایجاد شده را 600 کیلومتر و انشعاب نصب شده را نیز 491 هزار و 133 مورد اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی همچنین از آغاز عملیات اجرایی برای گازرسانی به 28 روستای تابع شهرستان‌های هشترود و مراغه و 136 واحد صنعتی در سطح این استان خبر داد.

وی گفت: با گازرسانی به این روستاها، یک‌هزار و 908 خانوار روستایی دیگر از این سوخت پاک بهره‌مند خواهند شد.

فوقی همچنین گفت:تا پایان سال، عملیات گازرسانی به شهر نظرکهریزی به اتمام می‌رسد و دو شهر باقی‌مانده در سطح آذربایجان شرقی طی دو سال آینده گازدار خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات گازرسانی به 125 روستای جدید در دست اجرا بوده و 229 روستای دیگر در آذربایجان شرقی مراحل طراحی و انتخاب پیمانکار قرار دارند.

کد مطلب 1137852

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