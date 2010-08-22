اینتر میلان قهرمان سوپرجام فوتبال ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر شنبه شب در سوپر جام فوتبال ایتالیا که در ورزشگاه جوزپه مئاتزا برگزار شد با نتیجه 3 بر یک مقابل حریف خود رم به برتری رسید و جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر برد.

جان آرنه ریسه نروژی در دقیقه 21 تیم رم را پیش انداخت اما پاندف در دقیقه 42 بازی را به تساوی کشید. ساموئل اتوئو، مهاجم کامرونی اینتر، دو بار در دقایق 70 و 80 برای اینتر گل زد تا آبی و سیاه پوشان در نهایت به برتری 3 بر یک مقابل حریف خود برسند و قهرمان این رقابت ها شوند.

این چهارمین قهرمانی اینتر در رقابت های سوپرجام فوتبال ایتالیا در پنج سال گذشته است.