به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، ابومازن پس از مشاهده کنفرانس مطبوعاتی "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا که در آن خبر از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش بدون هر گونه پیش شرطی را اعلام کرد، بسیار ناراحت شده است.

بر این اساس، رئیس تشکیلات خودگردان امیدوار بوده که واشنگتن در مسئله اعلام از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش به بیانیه صادر شده از سوی کمیته چهارجانبه توجه داشته باشد. اما بی توجهی آمریکا به این مسئله و اعلام از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش بدون هر گونه پیش شرطی نگرانی وی را در پی داشته است.

بر این اساس، مقامات آمریکایی پس از اطلاع از اینکه ابومازن نسبت به این مسئله نگران شده تنها طی یک ساعت 3 بار با وی تماس برقرار کرده اند. مقامات کاخ سفید که از اتخاذ موضع ناگهانی ابومازن نسبت به عدم شرکت در مذاکرات نگران بوده اند سعی داشته اند با توضیح این مسئله برای وی از ناراحتی رئیس تشکیلات خودگردان بکاهند.

در همین حال "عزام الاحمد" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح تاکید کرد: نادیده گرفتن بیانیه کمیته چهارجانبه توسط آمریکا، دعوت "باراک اوباما" نسبت به از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش در ماه سپتامبر تنها به یک ضیافت تبدیل می کند.

از سوی دیگر، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش نسبت به بدون پیش شرط بودن آن ابراز خرسندی کرد.

این در حالی است که اکثریت گروههای فلسطینی روز گذشته در دمشق بار دیگر از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.