دستاوردهای کنفرانس مقاوم سازی تبریز در سوئیس منتشر می شود

یوسف زندی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: هزینه انتشار این کتاب که خروجی مثبتی از پژوهشها و مقالات ارائه شده در کنفرانس بوده توسط سفارت کشور سوئیس تامین می شود.

زندی با یادآوری اینکه در طول دومین کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای ورکشاپهای تخصصی موثری برگزار شد، اضافه کرد: چون عنوان کنفرانس دوم بتن بود، ترکهای بتن به عنوان یکی از معضلات سازه ها مطرح و بررسی شد.

وی اظهار داشت: سعی شد در کنفرانس دوم با تعریف خروجی، مقالات تئوریکال ارائه شده و نتایج علمی از کنفرانس برداشت شود.

وی افزود: در همین زمینه نیازسنجی سازمانها انجام شد و سازمان نوسازی مدارس، شرکت سیمان صوفیان و شرکت گاز همکاریهای مفید و موثری با مرکز مقاوم سازی داشتند.

زندی در ادامه نتایج حاصل از کنفرانس دوم را علمی و کاربردی خواند و خاطر نشان کرد: در مقوله مقاوم سازی مواردی همچون عقد قرارداد با سازمان نوسازی مدارس و مقاوم سازی ساختمانهای قدیمی مدارس بوده که تحت عنوان "پروژه های کابلی" برای اولین بار در کشور اجرا شد.

دبیر سومین کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای گفت: در کنفرانس اول نمایندگان چهار کشور در کنفرانس حاضر بودند و از هفت کشور مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد، اما در کنفرانس دوم از 23کشور مقاله ارسال شده و 17 کشور نیز در کنفرانس حاضر بودند.

یوسف زندی بیس علمی و تخصصی سومین کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای را در مقایسه با دو کنفرانس اول بسیار بالا دانست و اظهار داشت: در کنفرانس دوم 1400 پژوهشگر از 17 کشور جهان حضور داشتند، اما در کنفرانس سوم استقبال بیشتر و بیش از ظرفیت پذیرش است.

به گفته وی، پیش بینی می شود حدود سه هزار و 500 الی چهار هزار نفر داوطلب شرکت در کنفرانس باشند که متوسط ظرفیت کنفرانس با توجه به امکانات رفاهی و خدماتی شهر تبریز دوهزار نفر است.