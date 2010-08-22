به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه دانش پژوهان جوان جایی است که مسئولیت آماده سازی دانش آموزان برجسته و با استعداد کشور که آزمونهای متعدد منطقه ای، استانی و کشوری را با موفقیت پشت سر گذاشته اند را به منظور شرکت در المپیادهای علمی جهانی بر عهده دارد.

شهریور سال 1374 زمانی بود که باشگاه با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش آموزان و جوانان با استعداد کشور و اعتلای سطح علمی آنان تاسیس شد و از آن زمان تاکنون بارها و بارها مدرسه تابستانی را برپا کرده است.

محسن جمالی رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان که ریاست هیئت امنا را نیز بر عهده دارد در این باره به مهر گفت: دوره تابستانی از سالهای نخستین در باشگاه شکل گرفت و هدف آن یکسان سازی سطح علمی دانش آموزان هر رشته از المپیاد بود. دانش آموزانی که در المپیادها برگزیده می شوند از شهرها و مدرسه های مختلفی می آیند و نیاز است که سطح علمی آنها یکسان شود.

وی افزود: مدرسه تابستانی در واقع عنوان دوره شبانه روزی یک تا دو ماهه است که حدود 300 دانش آموز در 7 رشته ادبی، نجوم، زیست شناسی، شیمی، کامپیوتر، ریاضی و فیزیک این دوره را طی می کنند. این دانش آموزان پس از طی این دوره در رقابت نهایی برای المپیاد کشوری شرکت می کنند و به برگزیدگان مدال های طلا، نقره و برنز تعلق می گیرد.

برگزیدگان مدالهای طلا به عضویت تیمهای المپیاده علمی جهانی در می آیند

جمالی درباره ترکیب تیمهای اعزامی به المپیادهای جهانی یادآور شد: برگزیدگان مدالهای طلا به عضویت تیمها در می آیند تا در هر دوره بهترین دانش آموزان به المپیادهای علمی جهانی اعزام شوند.

وی درباره اساتیدی که در این دوره تابستانی در کنار دانش آموزان قرار می گیرند، گفت: اساتیدی که در مدرسه تابستانی باشگاه حضور دارند از میان بهترین اساتید دانشگاه انتخاب می شوند. بیشتر آنها خودشان از المپیادی های سالهای گذشته بوده اند که اکنون در دانشگاههای کشور مشغول تدریس و تحقیق هستند.

دانش آموزان المپیادی سفیران باشگاه دانش پژوهان جوان هستند

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان، دانش آموزان المپیادی را سفیران باشگاه می داند که در بازگشت به شهر و مدرسه خود منشاء اثر هستند.

وی اضافه کرد: بارها این اتفاق رخ داده است که دانش آموزی از شهر کوچکی به مرحله نهایی المپیاد رسیده و بار علمی را به گونه ای منتقل کرده که سال بعد نیز از همان شهر، دانش آموز دیگری به المپیاد راه یافته است.

وی با اشاره به محتوای دوره آموزشی "مدرسه تابستانی" گفت: محتوای علمی دوره بسیار نزدیک به المپیاد است و بعضاً هم سخت تر از یک المپیاد جهانی برای آنها ترسیم می شود تا بتوانند به سخت ترین سئوالات هم پاسخ دهند. ملاک های آزمون نهایی هم بسیار شبیه آزمون جهانی است.

جمالی درباره برنامه های متعددی که برای دانش آموزان حاضر در مدرسه تابستانی در نظر گرفته شده است گفت: کارهای فرهنگی متناسب با روحیات دانش آموزان در نظر گرفته می شود اما بازه زمانی بسیار کوتاه است و دانش آموزان هم ترجیح می دهند از فرصت برای فراگیری بیشتر استفاده کنند. فرصتی برای تفریح نیست اما برای استرسی که ممکن است به طور طبیعی داشته باشند زمانی هم به فراغت آنها اختصاص می یابد.

به میان دانش آموزان می رویم. خود را برای سخنرانی کوتاه رئیس باشگاه آماده می کنند و با شیطنت های همیشگی دانش آموزی جایی برای خود بر روی زمین پیدا می کنند. پس از سخنرانی رئیس باشگاه که از رفاقت در سایه رقابت و تلاش علمی در سایه ایمان به خدا برای آنها سخن می گوید، در گروه های کوچک دور هم جمع می شوند.

دانش آموزان در دسته ها و گروه های کوچک در حیاط باشگاه پراکنده اند. کلاسها هنوز شروع نشده و عده ای از پسرها وقت را غنمیت شمرده و به قول خودشان دارند "فوتبالی می زنند". برخی از دخترها نیز بر روی صندولی راهروها نشسته اند و صحبت هایشان گل انداخته.

آزمایشگاه های رشته های مختلف، سایت کامپیوتری و کتابخانه از پرترددترین مکانهای باشگاه است. داشتن لب تاپ و دستگاههای صوتی مانند Mp3 آزاد است. چشم های براق و روشن بچه ها و سرزندگی آنها فضای خاصی به محیط باشگاه بخشیده است.

حتی مسئولان باشگاه هم که شاید یادآور ناظم سالهای دور مدرسه هستند با ناظم ها فرق دارند و با گشاده رویی بچه ها را به کلاسها، آزمایشگاهها و سایت هدایت می کنند.

"سرور" دختر دانش آموزی که از شیراز در دوره آمادگی المپیاد ادبی شرکت کرده، درباره مدرسه تابستانی، باشگاه و المپیاد سخن می گوید. سرور معتقد است باشگاه تنها جایی بوده که تاکنون دیده در آن به حرف های بچه ها توجه می کنند.

وی می گوید: البته دوره ادبی ها از سایرین کوتاه تر است اما استادان خوبی داشتیم. وقتی اینجا آمدم فکر می کردم تنها باید در همه ساعات درس بخوانم اما این طور نبود بچه ها جو را خودشان ساخته اند و فضا را برای هم سخت نکرده اند و در خوابگاه با هم رفیق هستند.

انتقاد از کم توجهی به رشته ادبیات در المپیادها

این دختر دانش آموز همچون بسیاری از دوستان دیگرش به نحوه نگرش به رشته ادبیات انتقاد دارد و می گوید: بسیاری فکر می کنند که ادبیات تنها در حافظ و سعدی خلاصه می شود. درست است که ادبیات کهن اهمیت دارد اما ما در ادبیات داستانی و نقد و نظریه ادبی عملاً چیزی نداریم.

وی معتقد است با اینکه برگزیدگان المپیادهای ادبی هم می توانند براحتی وارد دانشگاه شوند اما ای کاش رشته ادبیات در دانشگاه های کشور آنقدر جذابیت داشت که می توانست یک المپیادی را به خود جذب کند.

"امیرحسین" دانش آموز دیگری که برای رقابت در المپیاد نجوم خود را آماده می کند درباره مدرسه تابستانی می گوید: اول فکر می کردم اینجا همه همدیگر را به چشم رقیب می بینند اما اینطور نبود و تعامل و دوستی زیادی بین بچه ها برقرار است.

وی اضافه می کند: مطالبی که به ما درس می دهند در سطح لیسانس و فوق لیسانس است و اینکه از همه جای ایران اینجا دانش آموز داریم برای ما تهرانی ها خیلی جذاب است و توانسته ایم رفاقت و همکاری بهتری با هم داشته باشیم. رشته نجوم هم رشته جذابی است بخصوص زمان رصدها که خیلی خوش می گذرد.

مدرسه تابستانی فرصتی برای رفاقت بیشتر دانش آموزان المپیادی و دوستی های پایدار آینده

امیرحسین می خواهد در دانشگاه در رشته های مرتبط با الکترونیک ادامه تحصیل دهد و معتقد است که مدرسه تابستانی فرصتی برای رفاقت بیشتر دانش آموزان المپیادی و دوستی های پایدار آینده است.

مدرسه تابستانی چند روز دیگر به پایان می رسد و در این میان شاید تنها رفاقت است که بیش از فرمولهای ریاضی، اشعار و خطوط کتابهای درسی در یاد دانش آموزان با استعداد این مرز و بوم می ماند.