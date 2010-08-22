صد هزار سیل زده پاکستانی تحت پوشش هلال احمر ایران

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر چند بسیاری از کشورها برای ارسال کمکهای امدادی اعلام آمادگی کرده اند ولی تنها هلال احمر ایران در مناطق سیل زده حضور دارد.

وی افزود: پس از وقوع سیل در حالی که ایران چندین محموله امدادی خود را به پاکستان ارسال کرده و صدها هزار پاکستانی را زیر پوشش امدادی قرار داده بود فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ برای پوشش پنج هزار پاکستانی در حال تسکیل جلسه و برنامه ریزی بودند.

رئیس سازمان امداد و نجات که هفته گذشته در منطقه پیشاور پاکستان حضور داشته است در پاسخ به این پرسش که بر اساس اخبار و تصاویر رسانه ها وضعیت بهداشتی و معیشتی سیل زدگان پاکستانی بسیار وخیم گزارش شده اظهار داشت: آنچه رسانه های غربی نمایش می دهند تمام واقعیت نیست زیرا خدمات امدادی مناسبی به سیل زدگان ارائه شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که بیشترین نیاز سیل زدگان پاکستانی در حال حاضر چیست گفت: نیاز سیل زدگان توسط هلال احمر و سازمان بلایای طبیعی کشور پاکستان به ایران اعلام می شود و در حال حاضر سرپناه مهمترین گزینه قبل از بهداشت و غذا گزارش شده که به همین منظور هلال احمر ایران تا کنون پنج هزار و 300 چادر گروهی را به پاکستان ارسال کرده است.

مظفر با بیان اینکه هلال احمر ایران توانسته صد هزار پاکستانی سیل زده را زیر پوشش امدادی خود قرار دهد اظهار داشت: با اعلام ضرورت ارسال کمکهای بشر دوستانه از سوی مراجع عظام و علما به زودی محموله ششم و هفتم کمکهای هلال احمر ایران به مناطق بحرانی پاکستان ارسال می شود.

وی افزود: ایالت پنجاب و سند بیشترین خسارت و قربانی را در سیل اخیر به خود اختصاص داده است در حالی که بسیاری از کشورها هنوز به اهمیت این حادثه پی نبرده ودر ارسال کمکها تعلل می کنند.