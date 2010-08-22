شیوه توزیع اعتبارات شهرستانی در کردستان تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار داشت: در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه ها و طرحهای عمرانی شیوه توزیع اعتبارات در بین شهرستانهای استان کردستان تغییر می کند.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر و به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب، اعتبارات عمرانی در استان به گونه ای توزیع می شود که میزان پیشرفت پروژه ها و طرحهای عمرانی در دست اجرا لاک پشتی است و باید با تغییر در شیوه این مهم زمینه را برای تسریع در زمان بهره برداری از پروژه ها و طرحهای عمرانی به ویژه در شهرستانها فراهم کرد.

استاندار کردستان افزود: مدیران و متولیان استان باید در راستای بهره برداری از پروژه ها نیمه تمام همت نموده و قبل از این مهم از آغاز عملیات اجرایی پروژه های جدید به جد پرهیز نمایند که متاسفانه طی سالهای گذشته این وضعیت در استان رعایت نشده و هم اکنون پروژه های بسیار زیادی در حوزه های عمرانی و خدماتی در کردستان به صورت نیمه تمام در انتظار اعتبار به سر می برند.

شهبازی در ادامه خواستار بهره گیری بیشتر از جایگاه و توان نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی شد و گفت: مدیران دستگاه ها و سازمانهای دولتی ضمن تعامل با نمایندگان از پیشنهادات آنها در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم در جهت اعتلا و توسعه استان کردستان استفاده نمایند.

وی همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان را یکی از مهمترین شوراهای تخصصی و کاربردی عنوان کرد و یادآور شد: برگزاری منظم جلسات شورا و همچنین تقویت و توجه به کارگروه های زیرمجموعه باید به عنوان یک اولویت در دستور کار مدیران و اعضا شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان قرار گیرد.

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان همچنین وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی و تملک دارایی های سال 89 استان و همچنین وضعیت برگزاری برنامه های اوقات فراغت و ازدواج جوانان مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.