کارگروهی جهت کاهش مسیرهای زائد اداری در قم تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم بر ضرورت تسریع در رسیدگی به امور مردم تاکید کرد و در همین زمینه گفت: در این راستا فرایندهای دست و پاگیری که هیچ نفعی جز طولانی شدن کار مردم ندارد باید حذف شود.



موسی پور افزود: ما هنوز شاهد پیچ و خم های زائد اداری، ضوابط خشک و چرخه طولانی در برخی از خدمات رسانی ها هستیم و مدیران دستگاه ها باید مسیرهای زائد اداری را حذف کنند.



استاندار قم تسکیل کارگروهی برای بررسی مراحل اداری در هر دستگاه و نهادی را ضروری دانست و خطاب به مدیران دستگاه ها افزود: نگذارید با طولانی شدن چرخه ارائه خدمات طعم شیرین خدمت در کام مردم تلخ شود.



مدیران حق ندارند علیه همدیگر در دستگاه های قضایی شکایت کنند



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، هر گونه اختلاف بین مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی باید در سطح مدیریت استان بررسی و برطرف شود و در ضوابط اجرایی این کار بودجه لازم در نظر گرفته شد.



وی گفت: مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی باید از طرح هر گونه شکایت در دستگاه های قضایی خودداری کنند و اگر اقدام به چنین کاری کردند ادعاهای خود را پس بگیرند و در ساز و کارهای قانونی که مطرح شده، مورد پیگیری و حل و فصل قرار دهند.



عدم نگاه فرهنگی مدیران، نقص بزرگی است



وی گفت: بعضا مدیران دستگاه ها نگاه فرهنگی ندارند و این نقص بزرگی برای انقلاب اسلامی محسوب می شود چراکه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است.



استاندار قم از اجرای طرح ملی آموزش فرهنگی مدیران در قم خبر داد و یادآور شد: این طرح از سوی وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری به صورت پایلوت در استان قم اجرا می شود.



موسی پور اضافه کرد: این طرح به صورت ملی اجرا می شود که تمامی مدیران دستگاه های دولتی را در بر می گیرد.



کسب رتبه اول در مسکن مهر



استاندار قم از کسب رتبه اول در طرح مسکن مهر کشور خبر داد و گفت: مسکن مهر در استان قم جهش خوبی پیدا کرده و از رتبه آخر به رتبه اول کشور دست یافت که این افتخاری برای همه کسانی است که در در این زمینه تلاش کرده اند.



موسی پور بر لزوم تسریع در اجرای عملیات زیرساخت های مسکن مهر تاکید کرد و افزود: اعتبار لازم برای اجرای زیرساخت های مسکن مهر تامین شده و هیچ گونه توقف و کوتاهی در این زمینه قابل قبول نیست.



ثبت شماره حساب 55 درصد خانوارها در سایت وزارت رفاه



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به مراحل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون این مراحل اعم از جمع آوری اطلاعات خانوارها، برنامه تنظیم بازار و اعلام شماره حساب بانکی در قم به خوبی انجام شده است.



وی ادامه داد: از بین 265 هزار خانوار قمی، تاکنون 55 درصد از آنها شماره حساب خود را در سامانه اینترنتی وزارت رفاه وارد کرده اند.



موسی پور از تمدید ورود شماره حساب به سامانه اینترنتی تا سوم شهریور ماه خبر داد و گفت: توصیه می کنم کسانی که از تمکن مالی برخوردارند و نیازی به دریافت یارانه ندارند شماره حساب خود را ثبت نکنند تا امکان بهره مندی بیشتر برای سایر اقشار مورد هدف فراهم شود.



زیرساخت های قم محدود است



وی نحوه ارائه خدمات به زائرین در ایام نیمه شعبان و رضایتمندی مردم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امسال خدمات رسانی به زائران در نیمه شعبان بهتر از سال های گذشته بود، اما این موضوع به معنای این نیست که در نحوه ارائه فعالیت های دستگاه ها نقصی وجود ندارد.



استاندار قم اضافه کرد: زیرساخت های خدماتی در استان قم محدود است و از آن طرف حجم جمعیتی که در مناسبت های خاص وارد قم می شوند بسیار زیاد هستند از این رو قم نیازمند توسعه زیرساخت های خدماتی، بهداشتی و... است.



موسی پور ادامه داد: امسال زائران مسجد مقدس جمکران رضایتمندی بیشتری داشتند و حتی در اطلاع رسانی و خبررسانی نیز شاهد عملکرد موفق تری نسبت به سال های قبل بوده ایم.



وضعیت آب همچنان بحرانی است



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت تامین آب آشامیدنی در استان قم را بحرانی توصیف کرد و اظهار داشت: این روزها کمترین میزان آب از سد 15 خرداد برداشت می شود و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب توسط مردم و دستگاه های اداری به شدت احساس می شود.



موسی پور گفت: دستگاه های ذی ربط نیز تمام تلاش خود را به کار ببندند تا مشکلی برای تامین آب آشامیدنی مردم به وجود نیاید.



هشدار از بروز سیلاب



وی از احتمال بروز سیلاب در سال های خشکسالی هشدار داد و گفت: در سال های خشکسالی احتمال بروز سیلاب شدید وجود دارد و دستگاه هایی از قبیل شهرداری، آب منطقه ای، راه و ترابری و... باید تمهیدات لازم برای پیشگیری و مقابله با سیلاب های احتمالی بیندیشند.



وی ادامه داد: باید لایروبی انحار و کانال ها در دستور کار قرار گیرد تا اگر خدای ناخواسته شاهد بروز سیلاب شدیم خطری مردم را تهدید نکند.



سفر قونیه موفقیت آمیز بود



موسی پور سفر خود و تعدادی از مسئولان و تجار استان قم به قونیه را موفقیت آمیز دانست و گفت: این اولین سفری بود که خارج از پروتکل های رسمی و معمول منجر به انعقاد موافقت نامه هایی شده است.



وی برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی ها و پتانسیل های قم در قونیه را یکی از مصوبات این موافقت نامه ها عنوان کرد و افزود: همچنین مقرر شد نمایشگاه تخصصی در خصوص معرفی توانمندی های استان قونیه در قم برگزار شود.



استاندار قم برگزاری نمایشگاه در استانبول در اردیبهشت ماه سال آینده، شرکت در نمایشگاه تخصصی ایران در استانبول در آبان ماه امسال و معرفی ظرفیت های استان قم به مسئولان و تجار قونیه، استانبول و آنکارا را از دیگر دستاوردهای سفرش به ترکیه دانست و افزود: مذاکراتی با سرمایه گذاران ترک انجام شد که برای اجرای طرح های احداث فرودگاه، ایجاد قطار سریع السیر، پروژه خط دوم قم – گرمسار، پروژه های مسکن سازی، ساخت کارخانه و... مشارکت داشته باشند که سرمایه گذاران ترک از این طرح ها استقبال کردند.



رمضان ماه رهایی از عذاب دردناک دوزخ



وی از ماه مبارک رمضان به عنوان هدیه بزرگ خداوند به مسلمانان و ماه نزول کتاب های آسمانی یاد کرد و اظهار داشت: ماه رمضان ماه صیام و قیام و قربان، ماه رحمت و رضوان، ماه ساختن خویش و آزادی از بند هواهای نفسانی و رسیدن به کرامت انسانی، ماه صدقه و اطعام، ماه رهایی از عذاب دردناک دوزخ و ماه دعا و توبه است و از این سفره گسترده چه توشه ای اندوخته ایم، خود دانیم.



استاندار قم به سالروز وفات بانوی عشق و ایمان و فداکاری حضرت خدیجه سلام الله علیها اشاره کرد و یادآور شد: در شان و کرامت این بانوی بزرگ همین بس که همسری پیامبر(ص)، مادری زهرا(س) و مربی علی (ع) را برعهده داشته است.



وی گفت: حضرت خدیجه اولین زنی است که به پیامبر اسلام ایمان آورده و به دین اسلام گروید و یکی از چهار بانویی است که جزو برترین های بهشت محسوب می شود؛ بانویی که رفاه و مادیات و ثروت دنیا را برای آرمان خویش رها ساخت و نقش بزرگی در رسالت پیامبر ایفا کرد.