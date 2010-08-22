تراکتورهای ایرانی به رومانی نیز رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تئودور رسکو شامگاه شنبه در بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران که مدیران شرکت روملاک نیز او را همراهی می کردند افزود: بعد از گذشت سالها از انتقال تکنولوژی تولید تراکتور از رومانی به ایران، به دلیل مزیت های موجود در تراکتورسازی ایران، اکنون نوبت کشور رومانی است که در جهت انتقال تکنولوژی از ایران به رومانی تلاش کند.

وی افزود: مطابق بررسی های موجود ، نیاز کشور رومانی به تراکتور حداقل 100 هزار دستگاه است که شرکت تراکتور سازی ایران می تواند با برنامه ریزی در خصوص تامین آن اقدام کند .

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در این رابطه گفت: صدور تراکتور توسط تراکتورسازی ایران به رومانی به عنوان یک کشور اروپایی، خوشایند است و این مسئله زمینه ساز ورود تراکتورهای ایرانی به کشورهای همجوار کشور رومانی نیز خواهد بود.

ابوالفتح ابراهیمی افزود: برنامه تعویض تراکتورهای فرسوده کشور رومانی توسط شرکت تراکتورسازی ایران نیز با اعطای وام سه هزار یورویی به خریداران تراکتور با کارمزد دو درصد تحقق خواهد یافت.

وی از تقاضا برای راه اندازی خط مونتاژ تراکتور در رومانی در بلند مدت خبر داد و گفت: کیفیت مطلوب و قیمت مناسب تراکتور های تولیدی شرکت تراکتورسازی ایران و حمایت های همه جانبه دولت رومانی می تواند در اجرای طرح ایجاد خط مونتاژ تراکتورهای ایرانی درکشور رومانی موثر و تعیین کننده باشد.

ابراهیمی اضافه کرد: 70 درصد سرمایه مورد نیاز اجرای طرح ایجاد خط مونتاژ تراکتور در کشور رومانی از طریق اعتبارات اتحادیه اروپا و 30 درصد آن از طریق دولت رومانی قابل تامین بوده و وزارتخانه های کشاورزی ، بازرگانی و خارجه کشور رومانی نیز از این موضوع پشتیبانی می کنند.