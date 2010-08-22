سیدحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور با بیان این مطلب افزود: بازیکنان ما شروع ناامیدکننده‌ای در دیدار با آرژانتین داشتند و خیلی دیر خود را در گیم سوم پیدا کردند. ما در این بازی نه خوب سرویس زدیم، نه دریافت‌های خوبی داشتیم و کلا خوب نبودیم. بازیکنان ما بازی خود را مقابل آرژانتین انجام ندادند و خیلی راحت نتیجه مسابقه را واگذار کردیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه شکست مقابل آرژانتین والیبالیست‌های نوجوان ایران را بیدا کند، افزود: ما در مسابقات آسیایی تهران هم شروع خوبی نداشتیم اما در نهایت قهرمان شدیم. امیدوارم در سنگاپور هم این اتفاق تکرار شود اما کار صعودمان آسان نیست و بستگی به نتیجه دیدار آرژانتین - کوبا دارد.

سرپرست تیم والیبال نوجوانان ایران خاطرنشان کرد: کار صعود ما دشوار است اما اگر آرژانتین تیم قدرتمند کوبا را شکست دهد و ما نیز روز دوشنبه مقابل کوبا به برتری برسیم، می توانیم به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال صعود کنیم.

حسینی خاطرنشان کرد: مسابقات رده سنی نوجوانان شرایط خاص خود را دارد. در این رده سنی اگر تیمی چند پوئن جلو بیافتد برای تیم مقابل تغییر نتیجه دشوار می شود. متاسفانه در دیدار با آرژانتین هم این اتفاق برای ما رخ داد و در دو گیم ابتدایی شرایط به گونه‌ای رقم خود که بازیکنان نتوانستند از نظر روح خود را جمع کنند.

وی خاطر نشان کرد: قطعا مقابل کوبا بهتر بازی خواهیم کرد. بازیکنان با استرس کمتری بازی خواهند کرد و می توانیم عملکردی به مراتب بهتر داشته باشیم.

سرپرست تیم والیبال نوجوانان ایران یاد آور شد: ما با روش بازی تیم آرژانتین آشنا بودیم اما شناختی از این تیم نداشتیم و همین مسئله باعث شد نتیجه را واگذار کنیم. متاسفانه در این بازی ترس بر بازیکنان ایران مستولی شد و نتیجه را واگذار کردیم.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مردادماه آغاز و 4 شهریورماه در سنگاپور به پایان می‎رسد.