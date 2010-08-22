به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، یاسمن حیدری، تیرانداز نوجوان کشورمان ساعت 9 صبح فردا در ماده تپانچه بادی 10 متر به مصاف حریفان جهانی خود می رود. مسابقات تیراندازی در مدرسه ورزش سنگاپور برگزار می شود.

ساعت 11 صبح نیز تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان آخرین دیدار خود در مسابقات المپیک را برابر ترکیه برگزار می کند. این مسابقه در زمین بسکتبال مجموعه Scape Youth Spase برگزار خواهد شد.

مسابقات جودو المپیک نوجوانان نیز ظهر فردا در سالن جودو مجموعه ICC برگزار خواهد شد. براساس برنامه در وزن 100- کیلوگرم که تنها 11 جودوکار حضور دارند، شایان نصیرپور در گروه C دور نخست استراحت داشته و سپس باید با برنده مبارزه "بولت توتاگانوف" از قزاقستان و " توما نیکیفارف" از بلژیک برود. نصیرپور با همین یک پیروزی به نیمه نهایی خواهد رسید و برای رسیدن به بازی نهایی به دیدار برنده مبارزه جودوکاران مکزیک و آلمان خواهد رفت.

تیم والیبال کشورمان نیز آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقات المپیک را ساعت 18 فردا مقابل کوبا برگزار خواهد کرد. این دیدار در سالن والیبال ورزشگاه "توپایو" برگزار خواهد شد.