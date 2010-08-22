آب آشامیدنی آذربایجان شرقی فاقد آلودگی است

رضا پوررجب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آبهای تولیدی در استان پس از ذخیره سازی در مخازن احداث شده در شبکه توزیعی بطول بیش از 10 هزار کیلومتر با نظارت شبانه روزی و انجام آزمایشات متعدد کلرسنجی و میکروبی ما بین مشترکین آب وعاری از هرگونه آلودگی توزیع می شود.

وی یادآور شد: برای تامین و توزیع آب بهداشتی و سالم در میان مشترکان این شرکت 276حلقه چاه ، 5 سد ، 26 دهنه چشمه و قنات را در مدار بهره برداری قرار داده است.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان در ادامه گفت: در چند دهه اخیر ازدیاد جمعیت، رشد و گسترش شهرها و صنایع ازیک طرف واز طرف دیگر فرسودگی و قدمت شبکه های توزیع آب سبب شده است در زمینه اصلاح و بازسازی و توسعه شبکه ها اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی افزود: در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در 56 شهر استان برای دو میلیون 640 هزار نفر، 99.8 درصد جمعیت شهری و 387 هزار فقره انشعاب فاضلاب که 47.5 درصد جمعیت شهری را شامل می شود، در زمینه تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع بهداشتی پسابهای شهری به شهروندان خدمات ارائه میدهد.

پوررجب در ادامه سخنان خود جانیفتادن فرهنگ مصرف بهینه یکی از اساسی ترین عوامل اسراف شهروندان دانست و اظهار داشت: برای ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه مصرف صحیح آب و برای جلوگیری از بروز بحرانهای ناشی از کمبود آب و خشکسالی باید تلاش کرد.

وی با اشاره به برخی موارد اسراف آب گفت : فرهنگ سازی در زمینه مصرف صحیح آب به خصوص با توجه به بروز دوره های خشکسالی که هر از چند سال کشور با آن روبرو میشود و آموزش راهکارهای صحیح مصرف آب در استفاده از مایه حیات در مواقع شستشوی لباسها ، استحمام ، شستن ظروف ، پخت و پز و پرهیز از استفاده نامناسب از آب بهداشتی در شستشوی حیاط منزل و خودرو و سایر موارد از اولویتهایی است که بایستی در سطح جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی مصرف روزانه آب مصرفی هر ایرانی را دو برابر مصرف جهانی اعلام کرد و اظهار داشت: ایران از میزان بارندگی کمتری در مقایسه با سایر مناطق پرباران برخوردار بوده و متوسط بارندگی سالانه در دنیا حدود800میلی متر است در صورتی که متوسط بارندگی در کشور ما 250 میلی متر است.

وی ادامه داد: در مقایسه با وضعیت بارش،مصرف روزانه هر نفر در کشورهای اروپایی 70الی 90لیتر است در صورتی که در ایران علیرغم کمبود آب و پایین بودن سطح بارندگی هر نفر روزانه بیش از 170-200 لیتر آب مصرف می کند.