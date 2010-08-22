به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال امید که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو آماده می کند ، پیش از سفر به لهستان از 7 شهریور با دعوت از 27 بازیکن اردوی آماده سازی خود را در کمپ تیم های ملی آغاز خواهد کرد.

این تیم در صورت برطرف شدن پاره ای مشکلات خروجی برای بازیکنان محصل و مشمول تیم امید روز 11 شهریور عازم لهستان می شود تا روز 13 شهریور تدارکاتی خود را مقابل تیم زیر 23 سال لهستان برگزار کند.

طبق برنامه ریزی فدراسیون فوتبال دیداربرگشت تیم های فوتبال امید ایران و لهستان روز 17 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال امید درحالی قرار است به سفر تدارکاتی لهستان اعزام شود که از حدود 13 ماه گذشته درهیچ اردو و دیدار تدارکاتی خارجی شرکت نکرده و چنین تدارکاتی برای تیمی که قرار است در بازیهای آسیایی گوانگجو برای کسب مدال تلاش کند نمی تواند تدارک مناسبی باشد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی طی روزهای 21 آبان لغایت 6 آذرماه جاری در شهر گوانگجو چین برگزار خواهد شد. تیم امید کشورمان در دوره گذشته این بازیها که در دوحه قطر برگزار شد به مقام سوم و مدال برنز این مسابقات دست یافت.

