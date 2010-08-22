تیم فوتبال زیر 16 سال به قطر دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال قطر طی درخواستی رسمی از تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم زیر 17 سال و یک تیم باشگاهی این کشور دعوت کرد.

بر این اساس تیم فوتبال زیر 16 سال ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده ‌کند، طی روزهای اول و سوم مهرماه دو دیدار تدارکاتی اش را در این کشور عربی برگزار می‌کند.

همچنین شاگردان اکبر محمدی روز هفدهم شهریورماه برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم فوتبال زیر 16 سال کره جنوبی راهی این کشور خواهند شد.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران خود را برای حضور در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که دوم تا شانزدهم آبان سال جاری در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود، آماده می کند. این تیم که قهرمان دوره گذشته این رقابت‌هاست در گروه B مرحله نخست با تیم‌های سوریه، کره شمالی و عمان همگروه است.