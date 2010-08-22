صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از 6 هفته از زمان ارائه این بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی شرکت مخابرات ایران می گذرد گفت: این سازمان در حال بررسی پیشنهاد ارائه شده است و مکاتباتی نیز در این باره با شرکت مخابرات ایران داشته و اطلاعات بیشتری درخواست کرده است.

وی ادامه داد: زمان اجرای این طرح هنوز مشخص نیست اما در این بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده است که در صورت موافقت سازمان تنظیم مقررات اعلام خواهد شد.

به گفته فیضی در برخی از موارد این بسته پیشنهادی افزایش تعرفه تلفن ثابت را خواستار شدیم اما در بخش تلفن همراه سیاست کاهشی تعرفه بخصوص در مکالمات بین استانی را در نظر داریم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز عادلانه کردن نرخ‌های مخابراتی را از اهم برنامه‌های سال جاری این شرکت برشمرد و گفته بود: تغییر نرخ خدمات مخابرات به معنای افزایش آن نیست.

به گزارش مهر، هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 7/44 ریال محاسبه می‌شود و تعرفه تلفن همراه با توجه به میزان مسافت و جابجایی مشترک متفاوت خواهد بود.