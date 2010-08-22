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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

"کوچک خان" ساخته می‌شود

"کوچک خان" ساخته می‌شود

سید جلال الدین دری سرپرست نویسندگان و تهیه‌کننده مجموعه انیمیشن "کوچک خان" خبر از تولید این مجموعه انیمیشن را به سفارش اداره کل پویانمایی صبا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دری با بیان این موضوع عنوان کرد: این مجموعه در بیست و شش قسمت پانزده دقیقه ای بر اساس زندگی یک قهرمان ایرانی است که با یارانش در جنگل به یاری مظلومان می شتابد. تاکنون نگارش 13 قسمت تمام شده و طراحی شخصیت ها کار آغاز شده است.

نویسنده مجموعه های تلویزیونی "خورشید و ماه"، "کمکم کن"، "پول کثیف" و "خورشید پیر الموت" درباره شیوه ساخت این مجموعه انیمیشن گفت:از آنجایی که از آخرین شیوه های تولید انیشمین روز دنیا و  تکنیک فول سه بعدی استفاده می کنیم تولید  این پروژه احتمالا دو سال به طول خواهد انجامید.

کارگردان تئاترهای "والس خداحافظی"، "انگشتر هزار نگین"، "سلطان با حرمسرا و سلطان بی حرمسرا" و "افسانه دریا، آوای مهر" در پایان گفت: سحر عصر آزاد و حسین تفنگدار از نویسندگان قسمت های مختلف این پروژه هستند که زیر نظر آقای مهدی ارگانی مشغول نگارش بقیه قسمت‌ها هستند. کارگردان کوچک خان هم حمید علیقلیان است.

کد مطلب 1137912

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