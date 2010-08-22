به گزارش خبرگزاری مهر، دری با بیان این موضوع عنوان کرد: این مجموعه در بیست و شش قسمت پانزده دقیقه ای بر اساس زندگی یک قهرمان ایرانی است که با یارانش در جنگل به یاری مظلومان می شتابد. تاکنون نگارش 13 قسمت تمام شده و طراحی شخصیت ها کار آغاز شده است.

نویسنده مجموعه های تلویزیونی "خورشید و ماه"، "کمکم کن"، "پول کثیف" و "خورشید پیر الموت" درباره شیوه ساخت این مجموعه انیمیشن گفت:از آنجایی که از آخرین شیوه های تولید انیشمین روز دنیا و تکنیک فول سه بعدی استفاده می کنیم تولید این پروژه احتمالا دو سال به طول خواهد انجامید.

کارگردان تئاترهای "والس خداحافظی"، "انگشتر هزار نگین"، "سلطان با حرمسرا و سلطان بی حرمسرا" و "افسانه دریا، آوای مهر" در پایان گفت: سحر عصر آزاد و حسین تفنگدار از نویسندگان قسمت های مختلف این پروژه هستند که زیر نظر آقای مهدی ارگانی مشغول نگارش بقیه قسمت‌ها هستند. کارگردان کوچک خان هم حمید علیقلیان است.