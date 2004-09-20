حمايت كامل هيات مديره از كادر فني و تشكر از هواداران

به گزارش خبرنگار"مهر" پس از كسب يك امتياز ازدوبازي و نمايش نه چندان قابل قبول تيم فوتبال پسپوليس هيات مديره اين باشگاه براي بررسي اوضاع اين تيم عصر امروز تشكيل جلسه داد.

جعفر كاشاني در گفت و گو با خبرنگا ر"مهر" ضمن تاييد اين خبر گفت : در اين جلسه پيرامون مسائل مالي باشگاه و اتفاقات اخير بحث و تبادل نظر كرديم و كليه اعضاء حمايت كامل خود را از كادر فني انجام دادند و از هواداران نيز به خاطر حضور بيش از 30 هزار نفر در يك روز غير تعطيل در ورزشگاه آزادي تهران تقدير و تشكر به عمل آمد.

سخنگوي باشگاه پرسپوليس ادامه داد: همچنين در اين جلسه پيرامون تشكيل كميته پزشكي باشگاه پرسپوليس تصميم گيري و قرار شد اين كميته بزودي كار خودش را آغاز كند.

وي درجواب اين سوال كه حمايت هيات مديره ازكادر فني شامل دخالت پروين در امورانتخاب نفرات اصلي و كار سوبل هم مي شود تصريح كرد: همانطور كه قبلا نيز گفته ام آقاي پروين به عنوان مديرفني درهمه اموراختيار تام دارند و هر جا كه صلاح بدانند بايد دخالت كنند.

كاشاني ادامه داد: رانيرسوبل نيزبه خاطر قراردادي كه با باشگاه دارند همچنان با قدرت به كارشان ادامه خواهد داد.

سخنگوي باشگاه پرسپوليس درپايان گفت: پرسپوليس هنوزبه شرايط ايده ال نرسيده و تركيبش را پيدا نكرده است. بدون شك با گذشت زمان بيشتر وانجام تمرينات منظمتر بازيكنان بايكديگرهماهنگ خواهند شد و ازهفته پنجم به بعد همان تيمي خواهند شد كه همه انتظار دارند.