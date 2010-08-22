بانوان آذربایجان شرقی در رتبه آخر اهدای خون کشور قرار دارند

محمدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، ضمن مقایسه این استان با دیگر استان های کشور اظهار داشت: بانوان اهدا کننده خون آذربایجان شرقی در رتبه آخر کشوری قرار دارند و این در حالیست که زنان استان کردستان 18 درصد از اهداکنندگان خون این استان را تشکیل می‌دهند.

وی علت پایین بودن اهدای خون بانوان استان را عدم نهادینه‌سازی مناسب فرهنگ اهدای خون توسط بانوان دانست و گفت: علاوه بر این مسئله دیگری که موجب عدم استقبال زنان به اهدای خون می‌شودرا می توان در این تصور غلط که اهدای خون با مشکلات مختلف برای آنها همراه است، جستجو کرد.

وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای فرهنگسازی در میان زنان اضافه کرد: در راستای ارتقای فرهنگ بانوان استان در اهدای خون برنامه هایی در نظر گرفته شده که در طول هفته روز دوشنبه را به بانوان اختصاص داده تا آنها با حضور به مرکز خونگیری این اداره بتوانند زیر نظر کارکنان خانم خون اهدا کنند و در صورت استقبال خوب این روز را به چند روز در هفته افزایش خواهد یافت.

همچنین مدیر کل اداره منطقه‌ای آموزش انتقال خون آذربایجان شرقی گفت: در این استان اهدای خون 100 درصد داوطلبانه است و این در حالی است که پیش از این اهدای خون به صورت جایگزین بود.

وی با بیان اینکه خونگیری به روش علمی و امروزی جایگزین مناسبی برای حجامت است، اظهار داشت: حجامت در طب امروز جایگاه خاصی ندارد و خونگیری به شکل علمی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد.

خلیلی اظهار داشت: حجامت اگر به معنای امروزی، آن طور که در علم روز و به شکل علمی اتفاق می‌افتد، با محاسبه وضعیت جسمی فرد خون دهنده و به صورت کاملا ضدعفونی و مصون ماندن از انتقال هرگونه بیماری باشد، قابل قبول است در غیر این صورت پیگیری و حمایت از این عمل کار عاقلانه ای نیست.