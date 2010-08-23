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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۲

از مهرماه امسال/

ورزش صبحگاهی درمدارس اجباری می شود/ استفاده از موسیقی ورزش باستانی

ورزش صبحگاهی درمدارس اجباری می شود/ استفاده از موسیقی ورزش باستانی

مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش از اجباری شدن ورزش صبحگاهی در تمام مدارس کشور از ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: درصددیم از پخش موسیقی غربی در ورزش صبحگاهی جلوگیری کنیم.

منوچهر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه استانها مکلفند ورزش صبحگاهی را برای ایجاد سلامت و تندرستی و جلوگیری از فقر قامتی و حرکتی در دانش آموزان دنبال کنند، افزود: آموزش و پرورش استانها موظف هستند که که متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی و قومی خود، کلیپ ورزش صبحگاهی را تهیه کنند و آن را در اختیار مدارس قرار دهند.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: همه مدارس موظف اند از کلیپی که در اختیارشان قرار می گیرد، استفاده کنند چرا که قصد داریم مانع از پخش موسیقی غربی در هنگام ورزش صبحگاهی شویم.

بهمنی در پاسخ به این سئوال که " آیا ورزش باستانی قرار است وارد ورزش دانش آموزی شود؟" گفت: خیر، بحثی که ما عنوان کردیم این است که مدارس از آهنگ ورزش باستانی در برنامه صبحگاهی استفاده کنند چرا که موجب حرکت و پویایی و نشاط در بین دانش آموزان می شود.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش افزود: علاوه بر تولید کلیپ ورزش در استانها، ما نیز در وزارت آموزش و پرورش با همکاری انجمن ورزش باستانی در حال تهیه یک کلیپ هستیم که آن را در اختیار تمام استانها قرار می دهیم.

کد مطلب 1137928

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