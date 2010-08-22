آرمان زرین‌کوب تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری از نیمه گذشته و امروز یکشنبه 31 مردادماه در لوکیشنی در خیابان آزادی مشغول کار هستیم. داریوش ارجمند و رامین کبریتی امروز مقابل دوربین می‌روند. پخش این مجموعه آبان‌ماه از شبکه سه شروع می‌شود. تدوین همزمان "ستایش" ادامه دارد.

این مجموعه 50 قسمتی داستان زنی است که با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش ازدواج می‌کند و درگیر مشکلاتی می‌شود. فیلمنامه "ستایش" را مونا انوری‌زاده نوشته و سعید سلطانی بازنویسی آن را بر عهده داشته است.



داریوش ارجمند، مهدی پاکدل، دکترمحمود عزیزی، زهرا سعیدی، رامسین کبریتی، نرگس محمدی، مهدی سلوکی، سیما تیرانداز، شایسته تهرانی، قربان نجفی و شیوا خنیاگر بازیگران مجموعه هستند.



عوامل این مجموعه عبارتند از تصویربردار: ناصر محمود کلایه، صدابردار: محمد علیزاده، گریم: مسعود ولدبیگی، مدیر برنامه‌ریزی: محسن اورنگ، تدوین: حسن ایوبی، منشی صحنه: بهشته ناصری، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، عکاس: نادر پیرزاده، مدیر تولید: رضا نجفی و مدیر تدارکات: سعید حاجی‌زاده.