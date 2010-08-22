جشنواره شعر پایداری بیانگر هویت ملی شاعران ایرانی است

داود هوشنگ روشنک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار فراخوان چهارمین جشنواره شعر پایداری اعلام کرد: فرهنگ پایداری به عنوان یکی از ستونهای ماندگار ادبیات معاصر جاودانه است و آنچه در مضامین شاعران در این بخش می آید تبلور هویت ملی شاعران ایران در وصف برگ زرین تاریخ سربلندی ایران عزیز اسلامی است.

داور جشنواره های سراسری شعر کشور افزود: تجربه موفق برگزاری جشنواره شعر پایداری در سال گذشته با حضور مجموعه های توانمندی مانند سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ثابت کرد که دفاع مقدس مختص به یک اداره و نهاد مشخص نیست و تمام ارگانها و سازمانهای فرهنگی می توانند در اعتلای این فرهنگ ماندگار همراه شوند.

مترجم آثار ادبی با اشاره به جشنواره های مشابه خارجی افزود: بعد از گذشت چندین دهه از جنگ جهانی دوم هنوز در کشور ژاپن جشنواره ادبی و هنری کامیکازه برای قدردانی از خلبانان ارتش ژاپن در جنگ با ناوهای آمریکایی برگزار می شود و در کشورهای مختلفی که از نزدیک در تهاجم دشمنان قرار گرفته اند به یاد سربازان و سرداران میهن دوست و مبارز نشانهای افتخار و ویژه برنامه های مختلف برنامه ریزی و اجرا می شود در حالیکه هنوز بیش از دو دهه از جنگ تحمیلی هشت ساله ایران نمی گذرد.

عضو شورای مرکزی انجمن ادبی تبریز گفت: فقدان جشنواره های سراسری شعر در آذربایجان شرقی خلاء بزرگی در این شهر فرهنگی است و در سالهای گذشته جشنواره ای درخور شأن این کلانشهر که در تمام جهان به شعر و ادب مشهور است برگزار نشده و چهره ای جدید در این حیطه معرفی نشده است و امیدواریم متولیان امر بتوانند در جهت رفع این مشکل گام بردارند.

هوشنگ روشنک همکاری مراکز فرهنگی تبریز مانند سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، سازمان تبلیغات اسلامی ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سایر ارگانها و نهادها را برای تعالی فرهنگ و هنر این منطقه ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد تداوم همکاریهای مشترک باعث ترغیب و تشویق جوانان به خلق آثار فاخر و حرکت آنان به سوی هنر متعهد شود.

چهارمین جشنواره منطقه ای شعر پایداری از اول مردادماه اعلام فراخوان کرده و در آبان ماه امسال با اعلام نتایج و تجلیل از برگزار کنندگان به کار خود خاتمه می دهد.