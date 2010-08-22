به گزارش خبرگزاری مهر، بیدار شدن پس از یک خواب شیرین شبانه برای رفتن به محل کار یکی از دشوارترین فرایندهای روزانه است. به همین منظور سایت کاتاوب به معرفی عجیب ترین و نوآورانه ترین ساعتهایی پرداخته است که بی تردید تمام تلاش خود را برای بیدار کردن کاربر به کار خواهند گرفت.

1- ساعت لگو- مانند، این ساعت که شبیه یک قطعه لگوی نارنجی رنگ است برای کسانی مناسب است که در عمق وجود خود هرگز خیال بزرگ شدن ندارند و همواره به اسباب بازی خانه سازی لگو علاقمند باقی خواهند ماند. این ساعت زنگدار مجهز به یک رادیو اف. ام/ ای. ام، کنترل کننده صدا، کلید تنظیم و چراغ نمایشگر است. ابعاد این ساعت 2/24 در 60/16 در 12 سانتیمتر بوده و به قیمت 30 یورو عرضه می شود.

2- این ساعت برای کسانی که همیشه چند دستگاه که با "یو. اس. بی" شارژ می شوند دارند مناسب است. این ساعت زنگدار با 7 پورت "یو. اس. بی" (4 پورت جلو و 3 پورت عقب) نه تنها می تواند کاربر را از خواب بیدار کند بلکه می تواند دستگاههای دیگر را هم شارژ کند. این ساعت مجهز به تقویم و دماسنج است و 30 یورو قیمت دارد.

3- این ساعت هنوز به بازار عرضه نشده و در حال حاضر تنها نمونه آزمایشی آن وجود دارد. این ساعت طراحی شده تا نگذارد کاربر هنگام کار با رایانه به خواب برود. این ساعت که شبیه به بالش قابل سفت شدن است به شما اجازه می دهد زمانی که واقعا از کار خسته هستید یک خواب کوتاه مدت بکنید. به محض اینکه زمان بیدارباش فرا رسید بالش سفت می شود و از طریق کابلی که به رایانه متصل است لیست موسیقی (playlist) رایانه را فعال می کند و خواب را از چشمان شما می زداید.

4- این ساعت موشکی کمی مهاجم به نظر می رسد اما بسیار سرگرم کننده است. این ساعت همراه با زنگ زدن، تعدادی موشک را به نقاط مختلف اتاق پرتاب می کند و شما برای اینکه بتوانید زنگ آن را خاموش کنید مجبورید بیدار شوید و به دنبال موشکها بگردید و آنها را در جای خود بگذارید.



5- ساعت پرنده متحرک یادآور ساعتهای قدیمی "کوکو" است. این ساعت مجهز به یک نمایشگر "ال. ای. دی" و یک پرنده کوچک است که برای بیدار کردن شما آواز می خواند. این ساعت در ابعاد 5/14 در 5/15 در 11 سانتیمتر است و به قیمت 24 یورو عرضه می شود.



6- گان و’ کلاک! یا ساعت اسلحه ای ساخت ژاپن برای بیدار کردن به شما اجازه می دهد شلیک کنید. این ساعت دو حالت "عادی و شدید" را برای بیدار کردن ارائه می کند. در حالت اول، یک زنگ نرمال دارد و به شما اجازه می دهد که تنها یکبار برای خاموش کردن آن شلیک کنید اما در حالت دوم برای خاموش کردن زنگ به پنج بار شلیک نیاز است.