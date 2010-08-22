برای اعلام خدمات از ارائه آمارهای غیرواقع خودداری شود

به گزرش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام حسین تقی زاده عصر شنبه در جلسه هماهنگی ویژه برنامه های بزرگداشت هشتم شهریور و شهدای هفته دولت که در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: غنابخشی به برنامه های مربوط به هفته دولت ضرورتی انکارناپذیر در مقطع کنونی است.

وی با بیان اینکه ارائه گزارش های مربوط به خدمات دولت در تنویر افکار عمومی نقش بسزایی دارد، گفت: بایستی از غلوگویی در خدمات و اعلام آمارهای غیرواقع خودداری شود.

حجت الاسلام تقی زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر تصریح کرد: این دو شهید بزرگوار الگویی ماندگار برای دولتمردان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تشکیل ستادهای مربوط به بزرگداشت هفته دولت در استان اظهار داشت: کمیته های ادارات، سازمان و مراکز دولتی، فرهنگی هنری، اطلاع رسانی، فضاسازی، زنان، ورزش، ایثارگران، تشکل های دینی، حفاضتی و امنیتی و دانش آموزی در تمامی شهرهای آذربایجان شرقی راه اندازی خواهند شد.

همچنین پرویز آژیده، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در سخنانی خوستار برگزاری برنامه هایی در شان هفته دولت و استان آذربایجان شرقی شد و اظهار داشت: ضرورت آشنایی نسل جوان با ابعاد شخصیتی شهیدان رجایی و باهنر در شرایط کنونی جامعه ایران، بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه شهدای دولت تجلی صبر، استقامت، ظلم ستیزی و ساده زیستی هستند، گفت: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی از هر فرصتی برای ضربه به عقاید دینی و راه اندازی خط نفاق بهره می جویند، هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین توطئه های شوم استکبار جهانی است.

وی با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر نیز در جریان نفاق آن دوران مظلوم واقع شدند، گفت: هنوز در انعکاس فعالیتها و خدمات دولت ضعف وجود دارد البته تبلیغ غیرواقع در این حوزه غیرقابل قبول است.

در پایان این جلسه هر یک از اعضای ستاد بزرگداشت هفته دولت به ارائه برنامه ها و پیشنهادات خود پرداختند.