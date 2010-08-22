تغییر محل ساخت مسجد13 طبقه نیویورک/ بازگشایی موزه هنرهای اسلامی قاهره

دادگاهی در نروژ با حجاب افسران زن نیروی پلیس موافقت کرد

یک دادگاه اجرایی در نروژ روز جمعه 29 مرداد ماه حکم داد که ممنوعیت پوشش حجاب برای زنان در نیروی پلیس این کشور غیرقانونی است، این حکم در واکنش به مخالفت دولت در سال 2009 با حجاب افسران پلیس صادر شده است.

دادگاه تساوی در نروژ در حکمی که ضمانت اجرایی ندارد اعلام کرده که ممنوعیت حجاب برای افسران پلیس با اصول آزادی دین در کشور و قوانین ضد نژادپرستی منافات دارد. در حکم این دادگاه آمده است: هدف رسمی پلیس این است که انعکاس‌دهنده جامعه نروژ به طور کلی و با تمام ویژگیهای آن باشد. جامعه نروژ دارای تعدد فرهنگی و تنوع است و پلیس باید این تنوع و تکثر را نشان دهد و به طور خاص به اعتماد را در سطح گسترده حفظ کند.

سال گذشته یک زن مسلمان برای این فعالیتهای خود را به عنوان یک افسر پلیس ادامه دهد ابراز تمایل کرد اما اعلام کرد که نمی‌خواهد در این راه حجاب خود را بردارد، دولت چپ میانه نروژ در مرحله اول با تصمیم پلیس مبنی بر موافق با حجاب افسران زن مسلمان موافقت کرد. این درحالی است که ائتلاف حاکم پس از مخالفت احزاب مخالف به‌سرعت این تصمیم را نقض کرد .

قاضی دادگاه تساوی همچنین با اشاره به اینکه حجاب اسلامی بی‌طرفی لباس متحد الشکل پلیس را تاحدی ازبین می‌برد گفت: این امر قربانی کوچکی در راه اطمینان حاصل کردن از حفظ اصول تساوی و آزادی دینی است.

وزارت دادگستری نروژ که از لحاظ نظری می‌تواند این حکم را نادیده بگیرد تاکنون در این رابطه اظهار نظر نکرده است.

نماینده پارلمانی آلمان خواستار ممنوعیت برقع شد

سیاستمدار لیبرال آلمانی مدعی شد که برقع تهدیدی برای امنیت عمومی بوده و باید در این کشور ممنوع شود. این درحالی است که سیاستمداران مخالف این پیشنهاد مسئله حقوق مدنی و معدود بودن تعداد زنانی را که از این پوشش استفاده کرده یادآور شده‌اند.

سرکان توئرن نماینده لیبرال پارلمان آلمان که اصلیتی ترک داشته و عضو حزب دموکراتیک آزاد در باندستانگ است خواستار ممنوعیت روبنده و برقع شده و اظهار داشته است که اکنون زمان آن فرا رسیده بحث آزادی درباره این موضوع داشته باشیم.

توئرن که حوزه انتخابیه وی در لور ساکسونی قرار دارد اظهار داشت: پوشش کامل صورت از سوی برخی از زنان مسلمان، صورت را از نظر پنهان کرده و تهدیدی به امنیت عمومی تلقی می‌شود.

وی همچنین اظهار داشت که نمی‌توان علل دینی را توجیه پوشیدن برقع و روبنده دانست. برقع مسئله‌ای دینی تلقی نمی‌شود.

ممنوعیت پوشش کامل صورت در چندین کشور اروپایی درحال بحث است. در ماه ژوئیه مجمع ملی فرانسه به ممنوعیت برقع رأی داد. بلژیک زنان را از پوشیدن برقع و روبنده در تمام اماکن عمومی منع کرده است. اسپانیا و بریتانیا درحال بحث برای اعمال این ممنوعیت هستند.

این درحالی است که بسیاری از سیاستمداران آلمانی از احزاب مختلف مخالف اعمال چنین ممنوعیتی هستند. آنها در این رابطه حقوق مدنی افراد را متذکر شده و اظهار می‌دارند که تعداد بسیار معدودی از زنان از این نوع پوشش سنتی در آلمان استفاده می‌کنند.

دادگاهی در استرالیا به برداشتن روبنده شاهد مسلمان حکم داد

دادگاهی در استرالیا روز پنچشنبه 28 مرداد ماه حکم داد که شاهد مسلمان باید برای ارائه شهادت در دادگاهی که برای بررسی پرونده کلاهبرداری برگزار شده بود روبنده خود را بردارد.

دادگاه منطقه پرث دیستریکت حکم داد که زن 36 ساله مسلمانی که برای شهادت حاضر شده است باید روبنده خود را بردارد، اما قاضی تأکید کرد که این حکم نباید در یک رویه قضایی ملی تلقی شود.

وکیل مدافع در این دادگاه که برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری تشکیل شده بود برای شنیدن اظهارات شاهد مدعی شد که بدون مشاهده صورت شاهد و حالات صورت وی نمی تواند اعتبار شهادت را مورد پذیرش قرار دهد.

این پرونده بحث درباره موضوع حجاب و روبنده را در استرالیا دامن زد. جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا و تونی آبوت رقیب محافظه کار وی نیز پیشتر اعلام کرده بودند که از پوشش صورت زنان در این کشور استقبال نمی‌کنند.

آبوت پیشتر گفته بود فکر نمی‌کنم در این کشور با این نوع پوشش به قدری مشکل داشته باشیم که بخواهیم آن را ممنوع کنیم.



گیلارد نیز اظهار داشت که مشاهده زنان برقع پوش در خیابان چندان مطلوب نیست گفت: اما اعتقاد دارم مردم باید برای انتخاب نوع پوشش خود آزادانه عمل کنند.

ماه گذشته فرانسه پوشش روبنده و برقع را تمام اماکن عمومی این کشور ممنوع کرد. در ماه می قانونگذاران در ایالت نیوساوت ولز استرالیا با تلاش مشابهی از سوی یک حزب مسیحی مخالفت کردند. مسلمانان 7/1 درصد از جمعیت 22 میلیونی استرالیا را تشکیل داده‌اند.

مسلمانان امریکا با نشر کتابهای مستدل اسلام‌هراسی را به چالش کشیدند

با افزایش سطح اسلام‌هراسی در جامعه امریکا و باورهای نادرستی که درباره اسلام و مسلمانان رواج یافته یکی از شخصیتهای دینی مسلمان در امریکا کتابی منتشر کرده و در آن بند به بند به تمام باوردهای نادرستی که درباره پیامبر اسلام و مسلمانان مطرح شده پاسخ داده است.

مصطفی زید کتاب "دروغهایی درباره پیامبر اسلام" را در پاسخ به کتاب " حقایقی درباره محمد" نوشته رابرت اسپنسر منتشر کرده است.

اسپنسر از کشیشان افراطی امریکا است که در ادامه ادعاهای باطل خود کتب تاریخی را به تحریف حقایق درباره پیامبر اکرم متهم کرده است، از این رو کتاب مصطفی زید بند به بند باورهای نادرست ترویج شده در این کتاب را تبیین کرده است.

وی در این رابطه گت: استدلال من این است که تمام باورهای نادرست که باور امریکایی‌ها درباره اسلام را تشکیل داده از ماهیت حقیقی جهاد، حقوق زنان، اقلیتها و حقوق بشر نه تنها کذب بوده بلکه کاملا با حقیقت منافات دارد. اسلام‌هراسی امروز سوء تفاهم یا تفاوت در باور و عقیده نیست بلکه شکل‌دهی عمدی به اطلاعات نادرست و ترویج آن در جامعه است. اسپنسر در کتاب " حقایقی درباره محمد" آیه‌ای از قرآن آورده و ادعاهای نادرستی مطرح کرده است، اما وی در ارائه این آیه جمله نخست آیه را حذف کرده تا تعبیری را که خودش می‌خواهد از آن ارائه دهد.

نویسنده این کتاب گفت: اگر اسلام همان است که افراد ضداسلام آن را توصیف می کنند پس چرا تنها دینی بوده که طی 18 سال گذشته در امریکا رشد کرده و درحقیقت تعداد پیروان آن دوبرابر شده است. اسلام همان دینی است که پیامبر آن شرط وارد شدن به بهشت را اشاعه صلح و آرامش توصیف کرد. اگر اسلام دین خشونت‌طلبی است، چرا دارای سریع ترین میزان رشد در سراسر جهان است و تعداد پیروان آن امروز به 6/1 میلیارد نفر می‌رسند. برخی از افراد به جد درباره اسلام تفکرات نادرستی دارند.

مصطفی زید درباره این کتاب 400 صفحه ای گفت: من با کلام خود 154 ادعای کذب آنها را پاسخ نگفتم بلکه با متون اسلامی بدانها پاسخ گفتم. برای ارائه این پاسخها از بحث ناپذیرترین منابع اسلامی، حقایق تاریخی، منطق صحیح، شهادت بزرگترین متفکران جهان و حتی شواهد تورات و عهد جدید استفاده کرده‌ام.

این کتاب در 404 صفحه از سوی انتشارات کریئت اسپیس منتشر شده است.

فرماندار نیویورک تغییر محل ساخت مسجد 13 طبقه را پیگیری می‌کند

فرماندار نیویورک درنظر دارد موضوع تغییر مکان مرکز فرهنگی اسلامی و مسجد مسلمانان را که قرار بود در نزدیکی محل حملات یازدهم سپتامبر بنا شود به محلی که دارای بار عاطفی کمتری برای مردم است مطرح کند.

مگی مک کئون سخنگوی دیوید پاترسون سخنگوی فرماندار نیویورک گفت: ما درحال بررسی موضوع تغییر مکان این مرکز اسلامی هستیم ولی هنوز گفتگوی رسمی میان فرماندار، امام یا سازنده این طرح صورت نگرفته است. انتظار داریم که جلسه‌ای در آینده نزدیک در این رابطه تشکیل دهیم.

پیتر کینگ نماینده نیویورک در کنگره اظهار داشت که این موضوع را روز سه‌شنبه 26 مرداد ماه با پاترسن به بحث گذاشته و فرماندار به وی گفته است که این هفته با مقامات مسلمان دیدار می‌کند تا درباره کمکهای مالی ایالتی برای یافتن یک محل دیگر گفتگو کند.

از سلطان سخنگوی این پروژه گفت: تاکنون هیچ دیداری برنامه‌ریزی نشده است. ما از توجه فرماندار به این موضوع قدردانی کرده و گفتگوهای خود را با سایر مقامات ادامه می‌دهیم.

این مرکز اسلامی و مسجد قرار است با 13 طبقه در نزدیکی محلی که انفجارهای یازدهم سپتامبر 2001 رخ داد و در پی آن 3 هزار نفر جان خود را از دست دادند ساخته شود، اما این موضوع این روزها به بحث، مناقشات و جنجالهای متعددی میان احزاب سیاسی، رسانه‌ها و عموم مردم تبدیل شده است.

کینگ همچنین اظهار داشت که علاقمند به ساخت شدن این مرکز اسلامی و مسجد است اما محل آن باید دورتر از این محل مناقشه‌برانگیز باشد.

تاکنون شخصیتهای سیاسی و دینی بسیاری از ساخت این مسجد حمایت کرده‌اند.

دومین نمازجمعه رمضان در مسجدالاقصی اقامه شد

ده‌ها هزار فلسطینی در ساعات اولیه صبح روز جمعه 29 مرداد ماه در ایستگاههای بازرسی کرانه باختری صف کشیدند و در انتظار دریافت مجوز برای ورود به شهر مقدس قدس و اقامه دومین نماز جمعه رمضان ماندند.

مقامات سازمان وقف اسلامی تعداد نمازگزاران را 150 هزار نفر اعلام کردند که برای اقامه نماز در مسجد قدیمی شهر برای نماز جمع شدند.

اعضای موسسه وقف روی درختهای داخل فضای حرم شریف را که دربرگیرنده مسجدالاقصی و قبة الصخره است را با برزنت پوشاندند تا نمازگزاران روزه دار از گرمای 40 درجه هوا در امان بمانند.

مقامات اظهار داشتند که نمازگزاران خود را با آب خیس می کردند تا اندکی خنک شوند اما برخی از آنها و اکثر سالخوردگان درحالی که در انتظار اقامه نماز بودند از حال رفتند.

براساس قوانین رژیم اشغالگر قدس مردان کمتر از 50 سال و زنان کمتر از 45 سال نمی توانند بدون مجوز مقامات سازمان مدنی صهیونیستها وارد شهر قدس یا محوطه مسجد الاقصی شوند.

فراخوانهایی که برای ادامه حمایت از استفاده مستمر مسجد الاقصی صورت می گیرد تنها از سوی مردان و زنانی پاسخ گفته می شوند که مجوز سفر به این منطقه را دریافت می کنند.

زائران مسجد الاقصی که از حصار حائل کرانه باختری عبور کردند با حضور شدید نیروهای نظامی و پلیس صهیونیستها اطراف بخش قدیمی شهر قدس رو به رو و مجبور بودند از ایستگاههای بازرسی فرعی که در این منطقه نیز نصب شده بود عبور کنند.

ایستگاه های بازرسی فرعی داخل شهر اسناد فلسطینی هایی که می خواستند در نماز جمعه شرکت کنند را مجددا بررسی و از حضور تمام مردان کمتر از 50 سال و زنان کمتر از 45 سال بدون اجازه ویژه جلوگیری کردند.

سیاست محدود کردن دسترسی فلسطینی ها و مسلمانان به مسجد الاقصی درحالی مورد تأکید قرار می گیرد که نمازگزاران سالروز به آتش کشیدن مسجد الاقصی از سوی یک صهیونیست استرالیایی را برگزار می کردند.

بنیاد الاقصی اعلام کرد: نیروهای صهیونیستی از ساعات اولیه صبح روز جمعه حضور خود را در بخش قدیمی شهر قدس افزایش دادند و هزاران نفر نیروهای خود را در ورودی بخش قدیمی شهر قدس و مناطق شرق قدس مستقر کردند.

براساس اعلام این بنیاد 170 اتوبوس برای انتقال فلسطینی های از شهرهای بزرگ و کوچک به نماز جمعه اجازه شده بود. در نخستین جمعه ماه رمضان 100 هزار نمازگزار در مسجد الاقصی نمازجمعه را اقامه کردند.

روزانه 250 هزار زائر در مسجدالنبی افطار می‌کنند

سایبانهایی محوطه خارجی مسجدالنبی که موجب کاهش گرمای هوا می‌شوند شرایطی را فراهم کرده‌اند تا بیش از 250 هزار مسلمان هر روز در مسجدالنبی مدینه افطار کنند.

براساس سنتهای شهر مدینه، ساکنان این شهر غذای افطاری خود را پس از نماز عصر به مسجد النبی می‌برند تا آن را میان زائران توزیع کنند.

برخی این غذا را در محوطه خارجی مسجد قرار داده و برخی دیگر آن را میان زائران داخلی مسجد توزیع می‌کنند.

افطار در مسجد النبی شهر مدینه عموما از خرما، آب میوه، شیر، ماست، آب و میوه تشکیل شده است و مردان جوان و حتی سالخورده در کنار هم تلاش می‌کنند که این غذاها را میان زائران پخش کنند.

برخی در محوطه خارجی مسجد وعده های غذایی شامل گوشت یا مرغ با برنج به همراه میوه و قهوه عربی نیز در اختیار زائران می‌گذارند.

زائران مسجد النبی معمولان با استفاده از میزهای بزرگ غذا برای افطار بدون توجه به نژاد، رنگ یا زبان در کنار یکدیگر می‌نشینند.

بسیاری از زائران اظهار می‌دارند ترجیح می‌دهند بیشتر وقت خود را در مسجد النبی سپری کنند و شب هنگام برای استراحت و خواب شبانه به هتلها و محل اقامت خود بازگردند. آنها نمازهای یومه را در این مسجد اقامه می کنند تا با حال وهوای آن در ارتباط باشند.

تمرین راگبی دبیرستانی در میشیگان به ساعات پس از افطار موکول شد

تیم راگبی دبیرستانی در میشیگان امریکا که در حال برگزاری تمرینات مسابقه‌های پیش از آغاز فصل است، تمرینهای خود را به نیمه شب موکول کرده تا به بازیکنان مسلمان خود کمک کند در عین پرداختن به ورزش، آداب دینی خود را در ماه رمضان رعایت کنند.

تیم راگبی این دبیرستان در شهر دیربورن میشیگان اظهار می‌دارد که موکول شدن زمان تمرینها به نیمه شب راهی است که بازیکنانی که در طول ماه مبارک رمضان روزه‌دار هستند بتوانند در زمان لازم آب بنوشند. همچین گرمای ماه آگوست نقش مهمی در موکول شدن تمرینهای این بازی‌ها به به شب‌هنگام داشته است.



براساس اعلام تیم راگبی‌ های فوردسون قطع تمرینها گزینه مناسبی برای تیم نبود چرا که موجب باخت در فصل آتی می‌شود، اما در عین حال هیچ‌کس نمی خواست اهمیت رمضان را در این منطقه که جمعیت مسلمان آن قابل توجه است نادیده بگیرد.

آغاز برنامه‌های "خیمه سبز رمضان" قطر

به عنوان بخشی از برنامه‌های دوحه به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب "خیمه سبز رمضان" در مرکز دوستداران محیط زیست از روز یکشنبه 24 مرداد فعالیتهای فرهنگی خود را آغاز کرد.

خیمه سبز رمضان فعالیتهای فرهنگی خود را با حضور چندن شاعر، نویسنده و متفکر از جوامع مختلف آغاز کرده و درباره آثار ادبی، شعر ، فرهنگ و هنر کشورهای متبوع خود به سخنرانی می پردازند.

براساس برنامه هفته اول رمضان فعالیتهای خیمه سبز به جوامع مصری، فلسطینی، سودانی و موریتانیایی در روزهای 15، 16، 18 و 19 آگوست ( 24 و 25 و 27 و 28 مرداد ماه) اختصاص یافت.

هفته دوم جوامع سوریه ای، تونسی و الجزیره ای برنامه های فرهنگی خود را ارائه می کنند و پس از آن دو روز به جوامع یمنی و موریتانیایی اختصاص می یابد.

مرکز دوستداران محیط زیست از سال 2002 به عنوان بخشی از فعالیتهای فرهنگ ماه رمضان این خیمه را برپا می کند.

برگزاری مجموعه سمینارهایی در هفته اول ماه مبارک رمضان با موضوعاتی چون محیط زیست، علم و فرهنگ از جمله برنامه های این خیمه است.

اعضای اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان در کاروان آزادی غزه حضور یافتند

رئیس شورای فقه کیپ تاون با اشاره به اینکه رئیس و چندین نفر از اعضای اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان در کاروان آزادی برای کمک به مردم غزه شرکت کرده بودند وضعیت مردم غزه را به مراتب وخیم‌تر از مواردی که در جنوب افریقا در دوره رژیم آپارتاید مشاهده شده بود توصیف کرد.

احسان هندریکس رئیس رئیس شورای فقه کیپ تاون و عضو اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان اظهار داشت که چندین نفر از اعضای اتحادیه علمای مسلمان و شخصیتهای اسلامی در این کاروان شرکت کرده بودند.

وی اظهار داشت که کاروانهای آزادی به عزه از راه زمین و دریا تا زمان لغو محاصره و آزادی فلسطین ادامه خواهند یافت.

هندریکس گفت: هیئت شرک‌ کننده در این کاروان رنج مردم غزه ، استواری و پافشاری آنها برای سرزمین خود را به همه کشورهای دیگر منتقل می‌کنند.

کاروان اروپایی " مایلها لبخند2 " از طریق مرز رفح کمکهای خود را به غزه ارسال کرد.

از سوی دیگر اسپانیا خواستار لغو کامل و نه جزئی محاصره پنج ساله غزه شد.

وزیر امور خارجه این کشور اظهار داشت: وقتی اسپانیا ریاست اتحادیه اروپا را برعهده داشت به دنبال تصویب موضع‌گیری لازم‌الاجرایی برای محکوم کردن استفاده شدید نیروهای مسلح از سوی اسرائیل علیه ساکنان نوار عزه بود.

مسلمانان سوئد از کمک شهرداری برخوردار شدند

شهرداری هلسینگبورگ سوئد حدود 4 هزار دلار به انجمن اسلامی دانشجویی ابن رشد کمک کرده تا این انجمن به معرفی ماه مبارک رمضان در جامعه سوئد بپردازد.

امام عثمان طولبه از رهبران جامعه مسلمان سوئد و مدیر انجمن اسلامی دانشجویی ابن رشد در بخش جنوبی اظهار داشت: رمضان به بخش لاینفکی از فرهنگ سوئد تبدیل شده، اما اطلاعات درباره ماه رمضان و رسوم مسلمانان باید بیش از این در جامعه اشاعه یابد.

این انجمن گسترده ستادی تشکیل داده که در چهار شهر هلسینگبرگ، لندسرونکا، مامو و کریتینستاد فعالیت می کنند. این ستاد خیمه هایی را در مرکز این شهرها تشکیل داده و اطلاعاتی درباره اسلام منتشر می کند و در هر خیمه یک نفر به همراه یک امام جماعت به پرسشها پاسخ می دهند.

عثمان طولبه که تلاش می کند این ستاد را به عنوان پروژه ادغام مسلمانان معرفی کند گفت: ما امیدواریم بتوانیم در توسعه درک اسلام سهم داشته باشیم و ماه رمضان را چون مراسم کریسمس به عنوان بخشی از این جامعه معرفی کنیم. ناآگاهی ، ترس از مذهب و دینهای مختلف را شکل می دهد، ما به واسطه صحبت درباره سنتها و آداب خود می توانیم با اسلام هراسی و نژاد پرستی مبارزه کنیم.

شهرداری هلسینگبورگ این مبلغی برای آموزش، پرداخت بهای بسته های راهنمای ماه رمضان، خرید خیمه ها و وسایل مورد نیاز کمک کرده است. این مبلغ از سوی کمیته توسعه ارائه شده که در درک بهتر سنتها و آداب دینی، فرهنگی و قومی مختلف سهمی بر عهده دارد.

بنگت ادوار رئیس این کمیته گفت: هدف ما حمایت از این نوع فعالیتها و ارائه اطلاعات درباره آداب فرهنگی و دینی در جامعه است.

ایستگاه رادیویی بریتانیا برنامه ویژه ماه رمضان پخش می‌کنند

28 ایستگاه رادیویی از این هفته در سراسر بریتانیا پخش برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان را به عنوان یک رویداد دینی مهم برای مسلمانان بریتانیایی آغاز کرده‌اند.

مجموع 28 ایستگاه رادیویی در شهرهایی چون لندن، لیستر، منچستر و بردفورد که دارای اکثریت مسلمان هستند اقدام به پخش برنامه‌های وژه ماه رمضان کرده‌اند.

امسال لندن دارای سه ایستگاه رادیویی در هارو، گرینویچ، وایتچپل است، وست یورکشایر دارای چهار ایستگاه ویژه است و سه ایستگاه در لنکشایر و دو ایستگاه در منچستر مستقر شده است.

این ایستگاههای رادیویی رمضان با نامهای مختلفی چون قرائت، لیستر، نیوکاسل، گرینویچ، وایتچپل، بردفورد، هارو، والسال، ادینبورو، منچستر، اولدهام، استوک، دادلی، گلاسکو، بولتن، کرویدون، کاردیف، لیدز، میلتن، کینس، پریستن، بلکبرن، کایلی، بریستول، برتن اون ترنت، اسلاو، میدلبورو فعالیت می‌کنند.

موزه هنرهای اسلامی قاهره بازگشایی شد

موزه هنرهای اسلامی قاهره به‌عنوان یکی از بزرگترین موزه‌های هنرهای اسلامی پس از هشت سال وقفه با هزینه 10 میلیون دلار بازسازی شد و آغاز به کار کرد.

مراسم افتتاح مجدد موزه هنرهای اسلامی قاهره پس از بازسازی و مرمت با حضور رئیس جمهوری مصر برگزار شد، اما این موزه تا روز 25 سپتامبر ( 3 مهرماه) برای بازدید عموم گشایش خواهد یافت.

نسخ خطی کمیاب از قرآن، کلید طلائی و تزئینی کعبه، درمیان 100 هزار قطعه‌ای هستند که در این مجموعه قرار گرفته‌اند. این موزه همچنین قدیمی‌ترین نمونه های پول رایج اسلامی را دربرگرفته، سکه طلایی که تاریخ آن به سال 697 باز می گردد و 70 سال پس از درگذشت پیامبر اعظم اسلام (ص) ضرب شده است. این موزه دربرگیرنده 2500 شیئی است که در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر اعلام کرد که این پروژه تغییر بزرگی در شیوه نمایش اشیا هنری ایجاد کرد. ساختمان این موزه در سال 1903 ساخته شد تا آثار باستانی و عتیقه کشور از سارقان در امان بدارد.