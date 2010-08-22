10 پروژه ورزشی طی هفته دولت در آذربایجان شرقی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، محمدشروین اسبقیان صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های ورزشی این شهرستان از افتتاح 10 سالن ورزشی با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت امسال خبر داد.

وی افزود: با بهره برداری از این سالن های ورزشی، سرانه ورزشی استان به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.

وی گفت: سعی می کنیم تا پایان سال جاری بیش از 20 پروژه ورزشی دیگر نیز در سطح استان به بهره برداری برسد.

شروین اسبقیان سرانه فعلی فضاهای ورزشی استان را با احتساب اماکن ورزشی دولتی 30 سانتی متر اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان با احتساب اماکن بخش خصوصی به 40 سانتی متر مربع می رسد.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت: سرانه ورزشی در حال حاضر نیم متر مربع است که استان ما تلاش می کند تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان سرانه ورزشی استان را به یک متر مربع برساند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص اولویت برنامه های این اداره کل در شهرستان بناب توجه به پروژه های روستایی و اتمام طرح های نیمه تمام ورزشی اعلام کرد و گفت: در دهه فجر امسال سالن ورزشی رزمی بناب در دو طبقه به بهره برداری خواهد رسید.

شروین اسبقیان قول داد با توجه به پایین بودن سرانه ورزشی فعلی بناب از میانگین کشوری، تلاش خواهیم کرد سرانه ورزشی بناب را به حد سرانه تبریز برسانیم.

وی در خصوص احداث سالن ورزشی باستانی بناب از طرح های مصوب سفر ریاست جمهوری نیز گفت: احداث این سالن جزو برنامه ها و مصوبات مهم و اصلی ماست و قطعاً به زودی عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید در سخنانی گفت: با توجه به ازدحام جمعیت روستاهای بناب و تعداد آمار روستاییان این شهرستان نسبت به شهرهای دیگر احداث و توسعه فضاهای ورزشی در روستاهای بناب ضروری است.

ضیاء ا.. اعزازی از مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی خواست نسبت به تجهیز امکانات و تاسیسات ورزشی پارک بانوان بناب اقدامات لازم را انجام دهند.

اعزازی همچنین از احداث استادیوم ورزشی 10 هزار نفری در شهرستان بناب خبر داد و گفت: طبق تصویب و قول مساعد وزارت مسکن و شهرسازی این استادیوم ورزشی با اعتبار اولیه 15 میلیارد ریال تا پایان امسال با حضور مسئولین ورزش کشور شروع خواهد شد.