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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

برای حضور در گوانگجو/

رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در دو وزن تکرار می‌شود

رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در دو وزن تکرار می‌شود

در فاصله یک هفته از آخرین مرحله رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته، این رقابتها برای مشخص شدن تکلیف دو وزن فردا دوشنبه تکرار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه گذشته بین 9 کاراته کای حاضر در اردوی تیم ملی رقابتهای انتخابی برگزار شد و در نهایت هم امیر مهدی زاده در وزن 60- کیلوگرم و جاسم ویشگاهی در وزن 84- کیلوگرم برای حضور در بازیهای آسایی گوانگجو انتخاب شدند ولی در دو وزن هنوز ابهاماتی وجود دارد. 

کادر فنی تیم ملی برای رفع ابهام در این دو وزن رقابتهای انتخابی را فردا دوشنبه بعد از مراسم افطار برگزار خواهد کرد. در وزن 55- کیلوگرم وحید حسنی پور  و محمد قاسمی و در وزن و در وزن 84+ کیلوگرم نیز ذبیح الله پورشیب و ههران بهنام فر به مصاف هم خواهند رفت. 

این چهار کاراته کا به همراه سعید فرخی که دروزن 84- کیلوگرم مغلوب جاسم ویشگاهی شده و شانس حضور در گوانگجو را از دست داده بود صبح روز گذشته در آکادمی ملی المپیک حاضر شده و تست آمادگی جسمانی دادند.

این احتمال وجود دارد که کادر فنی تیم ملی اعزامی به گوانگجو یک فرصت دیگر به فرخی بدهد تا این بار شانس خود را در وزن 84+کیلوگرم آزمایش کنند.

کد مطلب 1137955

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