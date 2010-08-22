به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه گذشته بین 9 کاراته کای حاضر در اردوی تیم ملی رقابتهای انتخابی برگزار شد و در نهایت هم امیر مهدی زاده در وزن 60- کیلوگرم و جاسم ویشگاهی در وزن 84- کیلوگرم برای حضور در بازیهای آسایی گوانگجو انتخاب شدند ولی در دو وزن هنوز ابهاماتی وجود دارد.

کادر فنی تیم ملی برای رفع ابهام در این دو وزن رقابتهای انتخابی را فردا دوشنبه بعد از مراسم افطار برگزار خواهد کرد. در وزن 55- کیلوگرم وحید حسنی پور و محمد قاسمی و در وزن و در وزن 84+ کیلوگرم نیز ذبیح الله پورشیب و ههران بهنام فر به مصاف هم خواهند رفت.

این چهار کاراته کا به همراه سعید فرخی که دروزن 84- کیلوگرم مغلوب جاسم ویشگاهی شده و شانس حضور در گوانگجو را از دست داده بود صبح روز گذشته در آکادمی ملی المپیک حاضر شده و تست آمادگی جسمانی دادند.

این احتمال وجود دارد که کادر فنی تیم ملی اعزامی به گوانگجو یک فرصت دیگر به فرخی بدهد تا این بار شانس خود را در وزن 84+کیلوگرم آزمایش کنند.