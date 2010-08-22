بهرام افشارزاده که پس از همراهی کاروان ورزش کشورمان در هفته نخست بازی‏های المپیک نوجوانان، روز جمعه سنگاپور را ترک کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در مجموع می‏توان به کاروان ورزش ایران در این بازی‎ها نمره قبولی داد اگر چه برخی رشته‏ها و ورزشکارانشان طبق انتظارات پیش نرفتند.

وی ضمن بیان اینکه تکواندو موفق‎ترین ورزش کاروان ایران تا به این مرحله از بازی‎های المپیک نوجوانان بوده است، اظهار داشت: منکر تلاش ورزشکاران دیگر رشته‎ها نیستیم اما تکواندو به مراتب بهتر از بقیه بود. در پس ارزیابی دیگر رشته‎ها اما و اگرهایی وجود دارد!

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به وضعیت تیم بسکتبال سه نفره و پیگیری دیدارهای این تیم برای عنوان یازدهم، خاطرنشان کرد: بسکتبالیست‏ها در دیدار با لیتوانی دقت کافی نداشتند. اگر آنها با دقت بیشتری این بازی را برگزار می‎کردند امروز برای عنوانی بهتر تلاش داشتند. والیبال هم مانند بسکتبال آنطور که می‎خواستیم و گفته شده بود، کار نکرد.

افشارزاده یادآور شد: در هر صورت به غیر از تکواندو، بر عملکرد دیگر رشته‏ها ایراداتی وارد بود. چون می‏توانستند بهتر باشند. البته این ایرادها به خاطر تفاوت ورزش ما با دیگر کشورهای دنیا بود که در این بازی‎ها آشکارتر شد. در مجموع و با درنظر گرفتن وضعیت کلی ورزش کشور و لحاظ کردن ارفاق می‏توان به عمکرد کلی کاروان ایران نمره قبولی داد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: خیلی از کشورهای شرکت کننده در بازی‏های المپیک نوجوانان بهتر از ایرانی‎ها کار کردند چون مدارس یکی از قطب‎های اصلی ورزش آنها به حساب می‎آید. در این کشورها آموزش و پرورش نقشی محوری در ورزش پایه دارد.همه وظایف و مسئولیت‎ها بر عهده کمیته ملی المپیک نیست.

وی به راهکارهای لازم برای نزدیک شدن به چنین شرایطی اشاره کرد و گفت: باید نگاهمان به ورزش مدارس به خصوص اول تا پنجم متفاوت شود. باید برای این مقاطع برنامه ریزی اصولی همراه با مربیان ورزش توانا داشته باشیم. از همه مهمتر اینکه باید برای رده سنی پایه بودجه خاص و مجزا از ورزش کشور در نظرگرفت و آن را در قالب سیستمی جدید و به روز هزینه کرد.

افشارزاده همچنین در مورد پاداش تعیین شده برای مدال آوران ایران در بازی‏های المپیک نوجوانان گفت: تقدیراز مدال آوران فراموش نمی‎شود. در اولین فرصت پس از بازگشت کاروان ایران از مدال آوران کشوران طبق آنچه تصویب شده است، تقدیرخواهد شد.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مردادماه آغاز و 4 شهریورماه به پایان می‎رسد.