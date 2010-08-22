بهرام افشارزاده که پس از همراهی کاروان ورزش کشورمان در هفته نخست بازیهای المپیک نوجوانان، روز جمعه سنگاپور را ترک کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در مجموع میتوان به کاروان ورزش ایران در این بازیها نمره قبولی داد اگر چه برخی رشتهها و ورزشکارانشان طبق انتظارات پیش نرفتند.
وی ضمن بیان اینکه تکواندو موفقترین ورزش کاروان ایران تا به این مرحله از بازیهای المپیک نوجوانان بوده است، اظهار داشت: منکر تلاش ورزشکاران دیگر رشتهها نیستیم اما تکواندو به مراتب بهتر از بقیه بود. در پس ارزیابی دیگر رشتهها اما و اگرهایی وجود دارد!
دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به وضعیت تیم بسکتبال سه نفره و پیگیری دیدارهای این تیم برای عنوان یازدهم، خاطرنشان کرد: بسکتبالیستها در دیدار با لیتوانی دقت کافی نداشتند. اگر آنها با دقت بیشتری این بازی را برگزار میکردند امروز برای عنوانی بهتر تلاش داشتند. والیبال هم مانند بسکتبال آنطور که میخواستیم و گفته شده بود، کار نکرد.
افشارزاده یادآور شد: در هر صورت به غیر از تکواندو، بر عملکرد دیگر رشتهها ایراداتی وارد بود. چون میتوانستند بهتر باشند. البته این ایرادها به خاطر تفاوت ورزش ما با دیگر کشورهای دنیا بود که در این بازیها آشکارتر شد. در مجموع و با درنظر گرفتن وضعیت کلی ورزش کشور و لحاظ کردن ارفاق میتوان به عمکرد کلی کاروان ایران نمره قبولی داد.
دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: خیلی از کشورهای شرکت کننده در بازیهای المپیک نوجوانان بهتر از ایرانیها کار کردند چون مدارس یکی از قطبهای اصلی ورزش آنها به حساب میآید. در این کشورها آموزش و پرورش نقشی محوری در ورزش پایه دارد.همه وظایف و مسئولیتها بر عهده کمیته ملی المپیک نیست.
وی به راهکارهای لازم برای نزدیک شدن به چنین شرایطی اشاره کرد و گفت: باید نگاهمان به ورزش مدارس به خصوص اول تا پنجم متفاوت شود. باید برای این مقاطع برنامه ریزی اصولی همراه با مربیان ورزش توانا داشته باشیم. از همه مهمتر اینکه باید برای رده سنی پایه بودجه خاص و مجزا از ورزش کشور در نظرگرفت و آن را در قالب سیستمی جدید و به روز هزینه کرد.
افشارزاده همچنین در مورد پاداش تعیین شده برای مدال آوران ایران در بازیهای المپیک نوجوانان گفت: تقدیراز مدال آوران فراموش نمیشود. در اولین فرصت پس از بازگشت کاروان ایران از مدال آوران کشوران طبق آنچه تصویب شده است، تقدیرخواهد شد.
نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مردادماه آغاز و 4 شهریورماه به پایان میرسد.
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