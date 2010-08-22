ذوب آهن تیم شایسته ای برای قهرمانی است

سید محمد حسینی در گفتگو با خبر نگار مهر در اصفهان افزود: ذوب آهن این فصل نیز از شرایط بسیار خوب تیمی برخوردار است که نتایج این تیم بیانگر این واقعیت است بنابراین تلاش مجموعه باشگاه حفظ این موقعیت و ادامه روند نتیجه گیری تا بدست آوردن مقام قهرمانی است.
وی خاطرنشان کرد: ذوب آهن از منسجم ترین و تاکتیکیترین تیمهای ایران است که این مهم در نمایشهای فوتبالی که تیم ذوب آهن در مقابله با رقبا ارائه می دهد کاملا نمایان است.
حسینی گفت: در بازی مقابل سپاهان در شهرآورد اصفهان تیم ذوب آهن استحقاق برتری را داشت و خوشحالم که در این مصاف حساس سه امتیاز از آن ما شد تا با روحیه بهتر و انگیزه دو چندان تر به لیگ برتر را ادامه دهیم.
این مدافع ذوب آهن اظهار داشت: ذوب آهن در دو فصل قبل تا آستانه مقام قهرمانی پیش رفت اما به مقام دومی بسنده کرد، این در شرایطی بود که این تیم استحقاق قهرمانی را داشت اما این فصل نمیگذاریم این عنوان که شایسته ذوب آهن است از دست برود به همین دلیل با همدلی کامل برای موفقیت در حال حرکت هستیم.
وی پیرامون گلزنیهایش در لیگ برتر امسال گفت: تا اینجا دو گل به ثمر رسانده ام که البته تاکید می کنم گلزنیهای من حاصل تلاش بقیه بازیکنان است و از همه مهمتر کادر فنی این اجازه را به من می دهد که در مواقعی پیش روی کرده و در خط حمله حاضر باشم.
وی ادامه داد: در فصل قبل نیز در این تاکتیک موفق عمل کرده و انتظار میرود همچنان علاوه بر حضور مثمر ثمر در خط دفاعی بتوانم با گلزنیهای خود در کسب امتیاز به تیم کمک کنم.
حسینی با اشاره به بازی تیمش در هفته پنجم مقابل صنعت نفت آبادان بیان کرد: بدون شک حریف بسیار سرسختی را پیش رو داریم که در دیدار خانگی قصد دارد دو شکست قبلی را جبران کند اما با شناختی که از این تیم وجود دارد به امتیازات این بازی حتی در آبادان برای ذوب آهن خوش بین هستم.
این مدافع تیم ذوب آهن بازی بسیار خوبی را بین تیمهای ذوب آهن و صنعت نفت آبادان پیش بینی کرد.
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