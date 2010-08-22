۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

فدراسیون تکواندو از قهرمانان شش ماه گذشته تجلیل می‌کند

فدراسیون تکواندو در مراسمی از قهرمانان تیم ملی تکواندو در شش ماه گذشته تجلیل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم روز چهارشنبه سوم شهریورماه در محل خانه تکواندو برگزار خواهد شد. فدراسیون تکواندو با برگزاری مراسم افطار، از قهرمانان تیم های ملی نوجوانان و بزرگسالان در دو بخش بانوان و پیشکسوتان با اهداء جوایز تجلیل خواهد کرد.

تیم  نوجوانان ایران اسفندماه گذشته عنوان قهرمانی جهان را برای اولین بار کسب کرد. تیم ملی هم در رقابتهای غرب آسیا، قهرمانی آسیا و جام جهانی از ابتدای سال تاکنون موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است. کسب دو مدال طلا و نقره توسط دو نماینده تکواندو در المپیک نوجوانان سنگاپور مزید بر علت شد تا فدراسیون تکواندو مراسم تجلیل از قهرمانان را برپا کند.

