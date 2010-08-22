به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم روز چهارشنبه سوم شهریورماه در محل خانه تکواندو برگزار خواهد شد. فدراسیون تکواندو با برگزاری مراسم افطار، از قهرمانان تیم های ملی نوجوانان و بزرگسالان در دو بخش بانوان و پیشکسوتان با اهداء جوایز تجلیل خواهد کرد.

تیم نوجوانان ایران اسفندماه گذشته عنوان قهرمانی جهان را برای اولین بار کسب کرد. تیم ملی هم در رقابتهای غرب آسیا، قهرمانی آسیا و جام جهانی از ابتدای سال تاکنون موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است. کسب دو مدال طلا و نقره توسط دو نماینده تکواندو در المپیک نوجوانان سنگاپور مزید بر علت شد تا فدراسیون تکواندو مراسم تجلیل از قهرمانان را برپا کند.