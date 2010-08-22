به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن 38 ساله فرانسوی می گوید اسکولز دشوارترین حریفی بوده که در طول دوران بازیگری خود با او رو به رو شده است. زیدان می گوید چندان تعجب نکرده وقتی فابیو کاپلو تلاش کرده تا هافبک منچستریونایتد را متقاعد کند از بازنشستگی دست کشیده و به تیم ملی انگلستان بازگردد.

زیدان گفت: طبیعی است که یک مربی بخواهد بهترین ها را در تیمش داشته باشد و شکی نیست که پل اسکولز همچنان در شرایط خوبی قرار دارد. اسکولز در آنچه انجام می دهد بهترین است. من به شحصه هرگز از دیدن بازی های او خسته نمی شوم. شما کمتر می توانید بازیکن فوتبال کاملی را پیدا کنید اما اسکولز به آنچه می خواهید نزدیک است.

یکی از بهترین هافبک های جهان ظرف 20 سال گذشته در ادامه مصاحبه خود با "دیلی میرر" افزود: یکی از بزرگ ترین افسوس های من این است که هرگز فرصت نکردم در طول دوران بازیگری ام در کنار او بازی کنم. بازی مقابل اسکولز کار بسیار سختی است. وقتی او در حوالی شما حضور دارد کار سختی است که بتوانید با توپ کاری انجام دهید. او به شما نزدیک می شود و دردسر درست می کند.

بازیکن پیشین رئال مادرید تصریح کرد: او از آن دسته بازیکنانی است که شما می خواهید با شما در یک تیم باشد و نه اینکه مقابلتان حضور داشته باشد. او بسیار با استعداد است و از آنجا که توانایی ذاتی بالایی دارد، کار را بر هم تیمی های خود سهل می کند.

زیدان بر این باور است کناره گیری از تیم ملی باعث شده تمرکز اسکولز بر روی بازی باشگاهی خود بیشتر شود. وی افزود: این موضوع او را قادر ساخت تا قدرت بازی باشگاهی اش افزایش تقویت شود. شما باید خودتان را با افزایش سن تطبیق دهید. شما در سن بالا قدرت و انرژی گذشته را ندارید. در سن بالا شما باید به صدای بدنتان گوش فرا دهید.

ستاره بازنشسته فرانسه در پایان گفت: سرآلکس فرگوسن در موفقیت این بازیکن نقش انکارناپذیری داشته است. سر آلکس کسی است که اسکولز به حرفش گوش می دهد و به او احترام می گذارد.