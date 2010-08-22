70 میلیون تومان به اطعام مددجویان کمیته امداد قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، ناصر برین در مراسم جشن رمضان با عنوان سفرههای آسمانی که شامگاه شنبه در مجتمع هلال احمر قزوین برگزار شد، اظهار داشت: استان قزوین استان کوچکی است و با همه این وسعت کوچک، 55 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.
وی ادامه داد: در سطح کشور وضعیت استان قزوین خوب است بهطوری که شش درصد جمعیت استان را مددجویان کمیته امداد تشکیل میدهند.
قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین اضافه کرد: خوشبختانه قزوین به لحاظ درآمد جز استانهای خوب کشور محسوب میشود به طوری که درآمد عمومی مانند صدقات و زکات و درآمدهای خاص مانند طرح اکرام در استان
در سطح خوبی است که جای دارد از مردم خیر تشکر و قدردانی شود.
وی عنوان کرد: بیش از 5 هزار دانشآموز و نزدیک به یکهزار دانشجو از فرزندان مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین هستند و به آنها خدمات ارائه میشود.
برین تصریح کرد: 4 هزار نفر از ایتام در استان تحت پوشش کمیته امداد امام قرار دارند که بیش از 10 هزار و 500 نفر حامی طرح اکرام در استان وجود دارد که علاوه بر کمکهای کمیته امداد، این حامیان نیز کمکهای نقدی ماهانه را برای ایتام اهدا می کنند.
وی اعلام کرد: برنامه ویژه رمضان که توسط کمیته امداد به صورت فشرده انجام میشود، سفرهای آسمانی است و جشن رمضان نیز به مدت شش شب در همین مکان که بازارچه خیریه در آن با 60 غرفه دایر است، برپا میشود که تعدادی از غرفهها به فعالیتهای کمیته امداد و تعدادی نیز به خیریه اختصاص دارد و 35 غرفه نیز مخصوص فروش محصولات مددجویان است.
برین تصریح کرد: 4 هزار نفر از ایتام در استان تحت پوشش کمیته امداد امام قرار دارند که بیش از 10 هزار و 500 نفر حامی طرح اکرام در استان وجود دارد که علاوه بر کمکهای کمیته امداد، این حامیان نیز کمکهای نقدی ماهانه را برای ایتام اهدا می کنند.
وی اعلام کرد: برنامه ویژه رمضان که توسط کمیته امداد به صورت فشرده انجام میشود، سفرهای آسمانی است و جشن رمضان نیز به مدت شش شب در همین مکان که بازارچه خیریه در آن با 60 غرفه دایر است، برپا میشود که تعدادی از غرفهها به فعالیتهای کمیته امداد و تعدادی نیز به خیریه اختصاص دارد و 35 غرفه نیز مخصوص فروش محصولات مددجویان است.
قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 70 میلیون تومان برای اطعام مددجویان اختصاص یافته که پیش بینی شده در طول ماه مبارک رمضان 20 هزار نفر اطعام شوند.
وی یادآور شد: 12 ماه مبارک رمضان نیز با همکاری ستاد دیه برای آزادی زندانیان، جشن گلریزان برگزار می شود که امیدواریم افراد بیشتری را از زندان آزاد کنیم.
برین خاطر نشان کرد: طرح دیگر مفتاح الجنه است که در طول سال برگزار میشود و به صورت ویژه در ماه مبارک رمضان، مسئولان و خیران با حضور در بین خانوادههای مددجویان و جمعآوری کمکهای مردمی در این طرح شرکت می
کنند.
وی عنوان کرد: جمع آوری فطریه نیز اقدام دیگری است که در روز عید فطر در تمام مساجد استان صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: جمع آوری فطریه نیز اقدام دیگری است که در روز عید فطر در تمام مساجد استان صورت میگیرد.
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