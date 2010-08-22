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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

توصیه پزشکی ماه رمضان/

مصرف ناکافی مواد مغذی در ماه رمضان عوارض جسمانی دارد

مصرف ناکافی مواد مغذی در ماه رمضان عوارض جسمانی دارد

عدم توجه به توصیه‌های بهداشتی و مصرف نکردن مواد مغذی لازم برای بدن موجب بروز عوارضی نظیر گرفتگی عضلات، زخم معده، سوزش سردل و ورم معده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب‌دا، دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: مصرف ناکافی غذاهای حاوی کلسیم، منیزیوم و پتاسیم موجب گرفتگی عضلات در روزه‌داری می‌شود و مصرف سبزیها، میوه ها، لبنیات (شیر، ماست، پنیر و کشک) و خرما به رفع این عارضه کمک می‌کند.

بنابراین گزارش افزایش اسید در معده خالی نیز باعث زخم معده، سوزش سردل و یا ورم معده می‌شود که مصرف غذاهای ادویه‌دار، نوشابه‌های گازدار و قهوه این حالات را تشدید می‌کنند.
 
این گزارش می‌افزاید: روشهای درمانی که برای کاهش سطح اسید معده به کار می‌رود در این موارد نیز قابل استفاده بوده و افرادی که دچار زخم معده یا ناراحتی‌های گوارشی هستند باید جهت روزه‌داری با پزشک معالج خود مشورت کنند.
کد مطلب 1137973

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