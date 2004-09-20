قطعنامه عليه سودان ظالمانه و دور از عدالت بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيشن چاپ پاكستان منيره اكرم افزود درهفته اي كه شورا قطعنامه 1556 را در 30 جولاي پذيرفت دولت سودان اعلام كرده بود كه آن كشور طرح همكاري با فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل موافقت كرده است.

وي تاكيد كرد كه صدور قطعنامه عليه سودان به اين علت ناعادلانه بود كه در 15 سپتامبر نماينده ويژه دبير كل با نام بردن مناطق خاصي گزارش داده بود كه سودان به تعهدات خود در خصوص اين نواحي كه نياز با انجام اقدامات بيشتري است عمل كرده است .

شوراي امنيت به سودان هشدار داده است كه اگر به خشونت هاي قومي در منطقه دارفور پايان ندهد با تحريمهاي نفتي روبرو خواهد شد.

پانزده عضو شوراي امنيت روز شنبه با تصويب قطعنامه اي از كه مورد حمايت آمريكا بود از اين كشور درخواست كردند كه اقدام به تحقيق در خصوص حوادث دارفور كند و روشن نمايد كه آيا درحوادثي كه در آنجا رخ ميدهد نسل كشي است يا خير؟

يازده كشور از 15 كشور عضو شوراي امنيت به اين قطعنامه راي دادند در حاليكه پاكستان ، الجزاير ، چين و روسيه از راي دادن خود داري كردند .