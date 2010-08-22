به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت بهداشت، دکتر مرضیه فرنیا در جریان بازدید وزیر بهداشت از زندان قزلحصار کرج، از وجود 542 تخت بستری و 29 تخت جراحی در 174 درمانگاه و 7 بیمارستان تحت پوشش سازمان زندانها و اقدامات تأمینی خبر داد.

وی گفت: در مجموع 250 مرکز درمانی که 52 واحد آنها در حد مطب پزشکی است، 31 مرکز رادیولوژی و 75 مرکز دندانپزشکی دیگر نیز در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی، مسئولیت سلامت زندانیان را برعهده دارند.

فرنیا افزود: کل بودجه سالانه این بخش 140 میلیارد ریال، سرانه غذا و پوشاک زندانیان 888 تومان و سرانه بهداشت و درمان هر زندانی روزانه 240 تومان است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد از زندانیان با علائم مصرف مواد مخدر وارد زندانها می‌شوند گفت: تنها منبع مالی ما برای رسیدگی به این زندانیان کمک ستاد مبارزه با مواد مخدر است که امسال یک میلیارد تومان در اختیار ما گذاشته‌اند که این رقم برای درمان 4 هزار نفر زندانی معتاد کافی است در حالی که در زندانهای کشور 25 هزار نفر تحت پوشش برنامه‌های ترک اعتیاد بوده و تاکنون 15 هزار نفر از آنان سم‌زدایی شده‌اند.

فرنیا، کمک گرفتن از گروههای NE (انجمن معتادان گمنام) در زندانها به رغم تمام مشکلات ورود و خروج آنان به زندانها برای کمک به روند ترک اعتیاد زندانیان را مورد اشاره قرار داده و بیان داشت: این گروهها در حال حاضر 16 هزار زندانی معتاد را تحت برنامه‌های آموزشی خود قرارداده‌اند.

عضو کمیته کشوری مبارزه با سل افزود: اگرچه شیوع ایدز در زندانیان سیر نزولی یافته اما در 20 درصد زندانیان کشور که مبتلا به سل هستند همزمان بیماری ایدز نیز دیده شده است.