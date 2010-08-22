انتخابات میاندوره ای شوراها همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس پس از بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند که اگر انتخابات شوراها در حوزه های انتخاباتی به هر دلیل باطل یا متوقف و یا منحل شد و همچنین اگر این انتخابات به دلیل استعفا یا فوت اعضای اصلی باطل شد، مشروط به آنکه حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد وزارت کشور انتخابات میاندوره ای شورا را همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار کند.

همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است: در برگزاری انتخابات میاندوره ای نیاز به تشکیل هیئت های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیئت هایی که بر اساس قوانین نوع انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیئت های مذکور را بر عهده خواهند گرفت.

در جلسه امروز نمایندگان مجلس کلیات این طرح را با 151 موافق، 19 رای مخالف و 12 رای ممتنع تصویب کردند.

همچنین ماده واحده این طرح که بر اساس آن در صورتی که هر عضو از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی یا علی البدل فاقد حد نصاب برای تشکیل جلسه شود یا انتخابات شورا بر اساس قانون باطل و یا منحل شود، انتخابات میاندوره ای شورا به صورت مجزا برگزار نشود و همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات ها برگزار شود با 136 رای موافق، 6 رای مخالف و 14 برای ممتنع تصویب شد.

نمایندگان موافق این لایحه معتقدند برگزاری انتخابات میاندوره ای شوراها همزمان با برگزاری اولین انتخابات می تواند از تحمیل هزینه های اقتصادی جلوگیری کرده و در زمان نیز صرفه جویی کند.

زارعی عضو کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس در توضیح این لایحه گفت: بر اساس قانون قبلی شوراها در صورت انحلال هر یک از شوراها انتخابات میاندوره ای باید ظرف مدت یک ماه بررسی شود. این در حالیست که این موضوع عملا قابل اجرا نیست و برگزاری انتخابات میاندوره ای دو تا سه ماه طول می کشد.

وی همچنین افزود: اشکالاتی که مطرح شده است و امروز در لایحه اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها مطرح شد از سوی شورای عالی استانها مطرح شده و دولت خود فی الوداهه آنها را مطرح نکرده است.

وی افزود: برگزاری انتخابات میاندوره ای شوراها در صورتی که کمتر از یک سال به عمر شورا باقی مانده است اقدامی ناکارآمد است و مشکلات بیشتری برای مردم بوجود خواهد آورد.

در این جلسه همچنین صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور حضور پیدا کرد و توضیحاتی در ارتباط با لایحه مورد نظر ارائه داد و گفت : در صورت تصویب این لایحه در انتخابات میاندوره ای برای دوره های آینده اجرا خواهد شد.