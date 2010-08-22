دانشگاه آزاد آذربایجان غربی از منطقه 2 کشور مستقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، رسول خدابخش صبح یکشنبه در مراسم معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی افزود: در جهت اهداف تمرکز زدایی دانشگاه آزاد اسلامی کشور تا سه ماه آینده دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی از استانهای اردبیل و زنجان جدا و به یک منطقه مستقل تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 37 هزار دانشجو در واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی آذربایجان غربی مشغول تحصیل هستند، بیان کرد: با مستقل شدن دانشگاه آزاد اسلامی استان ارائه خدمات اولیه رفاهی و آموزشی به دانشجویان تسهیل می شود.

حجت الاسلام سید رضی شکوری امام جمعه خوی هم در این مراسم با تقدیر از فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه در تامین عقبه علمی و فرهنگی پیشرفتهای کشور نقش مهمی داشته است.

400 میلیارد ریال کل اعتبار برآورد شده برای اجرای این پروژه است که از این میزان 200 میلیارد ریال برای آزادسازی و 200 میلیارد ریال برای فعالیت عمرانی برآورد شده است.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از تلاش های محمدرضا اصغری رئیس سابق محمد باقر محسنی به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی معرفی شد.