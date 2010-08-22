به گزارش خبرگزاری مهر، بخش حوزوی نمایشگاه قرآن امروز یکشنبه 31 مرداد ماه در ساعت 19 میزبان نشست ضوابط حضور زن در اجتماع با حضور حجت الاسلام طاهری نیا در سالن شهید مفتح خواهد بود.

موضوع تلاوت و تدبر و انس با قرآن روز دوشنبه اول شهریورماه در ساعت 21:30 در این بخش بررسی می‌شود.

همچنین نشست فنون سخنوری روز دوشنبه اول شهریورماه ساعت 21:30 در سالن شهید مطهری برگزاری می‌شود.

بخش آموزش نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم موضوع معرفی دارالقرآن مجازی را روز دوشنبه اول شهریورماه در ساعت 21:30 برگزار می کند.

بخش نهادها و موسسات نیز امروز یکشنبه31 مرداد ساعت 19 موضوع معرفی نقد و بررسی عملکرد فعالیت های مرکز

هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی را در سالن شهید مطهری برعهده دارد.