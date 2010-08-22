به گزارش مهر از هالیوود ریپورتردیشب مراسم شصت و سومین دوره جایزه امی برگزار شد و هریس ، یک دهه پس از فعالیت در مجموعه های تلویزیونی برای نخستین بار برنده این جایزه معتبر ( که معادل اسکار در تلویزیون آمریکاست) شد.



هریس یک جایزه را برای مجری گری مراسم تونی ( اسکار تئاتر آمریکا) در سال گذشته و جایزه دیگر را برای حضوربه عنوان بازیگر مهمان در سریال Glee دریافت کرد. نیل پتریک هریس پیش از این چند بار برای بازی در سریال موفق " آشنایی با مادر" نامزد جایزه امی بازیگری شده بود.



هریس سال گذشته اجرای ترانه آغازین مراسم جایزه اسکار را نیز بر عهده داشت که به نظر کارشناسان در این امر نیز به مانند بازیگری عملکرد موفقی داشته است.از دیگر نام های آشنا که برنده جایزه امی شدند می توان به جان لیثگو اشاره کرد.

