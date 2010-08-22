هیئت رئیسه مجلس با استیضاح کنندگان وزیر کشاورزی گفتگو می کند

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به گفتگوی تعدادی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشاورزی با رئیس مجلس در جایگاه هیئت رئیسه گفت: نظر استیضاح کنندگان اعلام وصول این طرح در جلسه امروز بود اما رئیس مجلس اصرار داشت جلسه ای تشکیل داده و هیئت رئیسه از نقطه نظرات امضا کنندگان طرح استیضاح مطلع شوند و در جریان ابعاد مختلف این طرح قرار گیرد.

وی یادآور شد: این جلسه فردا برگزار می شود و پس از این جلسه طرح استیضاح روز سه شنبه اعلام وصول خواهد شد.

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی یکشنبه 24 مرداد با 30 امضا در 30 محور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و امروز سه شنبه باید اعلام وصول می شد که این اعلام به دلیل ایرادات شکلی استیضاح و نیز رایزنی هیئت رئیسه با استیضاح کنندگان به تعویق افتاد .