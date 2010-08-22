مشکلات 12 واحد تولیدی و صنعتی گلستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی صبح یکشنبه در حاشیه سومین جلسه کمیته کشاورزی و توانمندسازی واحدهای تولیدی استان افزود: در این جلسه مشکلات مربوط به 12 واحد صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی استان با حضور مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی، مدیران و کارشناسان بانکهای عامل استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: تصمیمات لازم از جمله همراهی، مساعدت و همکاری دستگاههای اجرایی و بانکهای استان در مباحث مربوط به تقسیط و استمهال بدهی های معوقه و تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای مذکور اتخاذ شد.

وی گفت: این جلسات به جهت رسیدگی و برون رفت واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی و معدنی از مشکلاتی همچون بدهی معوق به سیستمهای بانکی تشکیل می شود.

نوروزی بیان داشت: بررسی بدهی به بعضی از دستگاه های اجرایی از قبیل اداره کل تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و دارایی و شرکتهای آب، برق و گاز از دیگر اهداف است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان افزود: هدف کلان از تشکیل این جلسات حفظ، بقا و پایداری بنگاه های اقتصادی استان و تثبیت وضعیت اشتغال موجود است.