مسئولان به کارکردهای فرهنگی مساجد توجه بیشتری کنند

حجت الاسلام علی اکبرحاجی عزیزخانی به مناسبت روز جهانی مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: مسجد در دین اسلام دارای کارکردهای دینی، سیاسی، اجتماعی و تربیتی است و این مکان معنوی مهمترین جایگاه برای تبلیغ دین و ترویج خوبی ها است.



عزیزخانی افزود: در راستای رونق مساجد گام های اساسی تری باید برداشته شود تا کارکردهای آن برای مردم مشهود تر و دامنه حضور مردم در مساجد گسترده تر شود.

وی ادامه داد: متاسفانه رسانه ملی از کارکرد مساجد در ماه مبارک رمضان غافل مانده است و به نوعی در تقابل با آن حرکت می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین اظهار داشت: شایسته بود رسانه ملی به جای یکی از چندین سریال در ماه مبارک رمضان با یک برنامه ریزی مناسب در مساجد کشور، برنامه های جذابی را در این اماکن مقدس اجرا می کرد و به عموم مردم عرضه می کرد.

وی گفت: ائمه جماعت محور امور فرهنگی و دینی مساجد هستند و در واقع یک روحانی فعال و با اخلاق می تواند از ظرفیت های موجود در مساجد اعم از نیروی انسانی و فضای معنوی نهایت استفاده را ببرد.



وی اظهار داشت: یکی از راههای اساسی رونق مساجد این است که ائمه جماعت فعال باشند و بیشترین وقت و نیروی خود را برای اداره مسجد بگذارند ضمن آنکه امام جماعت باید پیوند عاطفی و دینی قوی هم با مردم داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین افزود: روحانی یک مسجد باید با فصاحت حرف بزند و خوش خلقی را پیشه خود کند تا مردم را به مسجد جذب کند، به نوعی می توان گفت طلوع و غروب مساجد به اندیشه و عملکرد ائمه جماعت مساجد بستگی دارد.