کاهش 25 درصدی درآمد شهرداری از فروش تراکم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب افزود: در سالهای اخیر ساخت وساز با رکود چشم گیری روبرو بوده و با توجه به این رکود بخش درآمدی شهرداری که 72 درصد آن از ساخت و ساز تامین می شود، کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در همه کلانشهرهای دنیا 20 تا 25 درصد درآمد شهرداریها را دولت تامین می کند، اما متاسفانه ما فقط در بخش حمل و نقل آن هم در صورت تحقق، تنها 7 درصد از کمک دولت استفاده می کنیم.

پورزرندی اظهار کرد: با این وجود تا کنون هیچ تراکم فروشی غیرمجازی در شهر نداشتیم و با آن که در سال 86 حدود 70 درصد درآمد شهرداری از فروش تراکم بود در حال حاضر این میزان به 45 درصد کاهش یافته است.

معاون شهردار تهران با اشاره به تصویب لایحه بخشودگی عوارض در بافتهای فرسوده گفت: اجرای این طرح مورد استقبال شهروندان قرار گرفت به طوری که صدور مجوز در بافت فرسوده 70 درصد افزایش یافت.

