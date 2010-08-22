بازداشت 12 نفر در بحرین به اتهام اعتراض به دستگیری شیعیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، یک مسئول امنیتی بحرین که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت: نیروهای امنیتی بحرین 12 نفر را به اتهام تخریب و آتش زدن لاستیک، سطل زباله، منابع خالی آب و پرتاب بمب های دستی در خیابان ها که به نشانه اعتراض به بازداشت شیعیان در این کشور صورت گرفت، دستگیر کردند.

وی افزود: این آتش سوزی ها باعث شد به یک نیروگاه برق خسارت وارد شود به طوری که منجر به قطع چند ساعته برق شد.

گفتنی است مسئولان امنیتی بحرین هفته گذشته هشت نفر از فعالان و روحانیون شیعه را در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور بازداشت کردند. این انتخابات در تاریخ 23 اکتبر برگزار خواهد شد.

اغلب ساکنان بحرین را شیعیان تشکیل می دهند اما اداره کشور در دست اهل تسنن است و اکثریت شیعه از تبعیض در مشاغل و خدمات رنج می برند. این در حالی است که مسئولان حکومتی بحرین چنین موضوعی را تکذیب می کنند.

کارشناسان سیاسی بر این باورند که این بازداشت ها در راستای تلاش برای تحت فشار گذاشتن اپوزسیون شیعه و کاستن اعتراضات آنها در آستانه برگزاری انتخابات صورت می گیرد.