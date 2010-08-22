به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان باشگاه های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر طی جلسه ای که روز گذشته در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، به قرعه کشی دو گروه الف و ب شرکت کننده این مسابقات پرداختند.

بر این اساس تیم های آسایشگاه خیریه کهریزک، فارس، اصفهان، مرکزی در گروه الف و تیم های خوزستان، زنجان، خراسان رضوی و ایلام در گروه ب لیگ برتر قرار گرفتند.



همچنین در این جلسه مقرر شد مسابقات دور مقدماتی هر گروه، در چهار مرحله به طور متمرکز برگزار شود. پس از دور مقدماتی از هرگروه دو تیم برتر به مرحله پلی‌آف صعود می کنند به این ترتیب که تیم اول گروه الف با دوم گروه ب و تیم اول گروه ب با دوم گروه الف دیدار می کند تا رده‌بندی اول تا چهارم مشخص شود. دو تیم سوم و چهارم هرگروه نیز برای رده‌های پنجم تا هشتم به رقابت می پردازند.



در پایان نیز تیم های هفتم و هشتم به مسابقات دسته یک سال آینده سقوط خواهند کرد.

