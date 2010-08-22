به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام شهردار تهران به مناسبت یکم شهریور ماه، روز پزشک بدین شرح است:

یا من اسمه دوا و ذکره شفاء

نام گذاری اول شهریور به عنوان روز پزشک گامی است به سوی پاسداشت و تکریم هرچه بیشتر جامعه اسلامی ایران از سپیدجامگان ملائک سیرتی که نام، نشان و رسالت آنها قرین مفاهیم بلندی چون ایثار، صبر، امید و مهربانی است؛ شکیبا مردان و زنانی که با خدمت صادقانه و مجاهدتهای بی شمار خود رنگ و بوی تازه به انسانیت بخشیده اند و جایگاه والای خود را تجلی لطف و رحمت خداوندی می دانند و این نگرش، آنان را امینی صادق و مشاوری آگاه برای انسانها ساخته است.

در بازخوانی پیشینه افتخارآمیز این قشر عزیز، حضور حماسی و غرورآفرین پزشکان ایران اسلامی در سالهای دفاع مقدس، فصل درخشانی است که با عظمت معنوی ارزشهای شهادت و ایثار، جاودانگی یافته و حقیقتاً فضای فرهنگی جامعه پزشکی را عزت و آبرو بخشیده است و بی تردید یاد شهدای پزشک، زمزمه دلنواز ایستادگی، آرمان خواهی و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی را استمرار خواهد بخشید و تذکره ای برای تمام پزشکان و جامعه پزشکی جهت شتاب بخشیدن به حرکت در تحقق پیشرفت توأم با عدالت و افق چشم انداز بیست ساله کشور است.

سیاست اجتماعی سلامت که ترکیبی از مباحث توسعه اجتماعی و مؤلفه های سلامت است، کلید تحقق پیش نیازهایی است که در نهایت منجر به سلامت همگانی می شود و شهرداری تهران تلاش دارد تا تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم سلامت در امر توسعه پایدار شهری را تبیین کند، در این نگاه و «رویکرد سلامت محور» جامعه پزشکی عهده دار هدایت گری امر سلامت و خلق کننده بستر مشارکت اجتماعی شهروندان بمنظور ارتقای سلامت و توسعه آگاهی جامعه بشمار می روند.

روز پزشک، فرصت ارزشمند و مغتنمی است تا ضمن قدردانی از خدمات و زحمات بی شائبه جامعه پزشکی، سیاستگذاران و متولیان امر با همفکری و مساعدت همه نهادها و نیروهای دلسوز جامعه پزشکی، سیاستها و راهکارهای ترویج و اشاعه ارزش های معنوی و اخلاق پزشکی و ارتقای جایگاه و منزلت این حرفه را مورد توجه قرار دهند و با اندیشه ها و افکار و نظرات ارزشمندشان یاورمان در مدیریت شهری باشند.

از خداوند منان توفیق روزافزون این متخصصان متعهد را در خدمتگزاری به مردم عزیز و شریف ایران اسلامی خواستارم.

"با آرزوی جامعه ای سالم و با نشاط"